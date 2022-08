Les Rolling Stones en concert festif pour leur Sixty Tour à Paris Longchamp

Autant à l’hippodrome de Longchamp le concert du samedi 1er Juillet 1995 avait été dantesque et contrariant, autant celui du 23 juillet 2022 aura été festif et exaltant, de la tempête désastreuse d’alors jusqu’à la chaude soirée estivale récente, du « Voodoo Lounge » détrempé au « Sixty Tour » ovationné, Les Stones auront ainsi bourlingué au cours de trois nouvelles décennies durant lesquelles ils auront inauguré le Stade de France en y effectuant plusieurs come back ainsi que L’U Arena de la Défense, joué à Bercy & de nouveau à l’Olympia… pour ne faire référence qu’à leurs exhibitions parisiennes auxquelles il faudrait ajouter en spots précédents, Le Palais des sports, les abattoirs de la Villette, le Parc des Princes, l’hippodrome d’Auteuil ainsi que pareillement le Théâtre Mogador et la salle du Trabendo.

Stones Sixty Longchamp @Theothea

Toujours est-il que pour célébrer leurs soixante années de plus grand groupe de Rock & Roll du monde ses membres escomptaient, Mick Jagger en tête, pouvoir trôner en concert 2022 sur le Champ de Mars au pied de La Tour Eiffel.

Que nenni, ce projet n’aura point été validé par les autorités parisiennes et c’est, en définitive, dans l’infrastructure du Festival musical Lollapalooza se déroulant au bois de Boulogne le week-end précédant l’une de leurs deux étapes françaises que le fabuleux groupe anglais est donc revenu pour son troisième concert à Longchamp.

En sus, Les Rolling Stones auront bénéficié sur ce site d’une réplique de 34 mètres de La Tour Eiffel à échelle 1/10ème qu’en la parant de leur logo emblématique, on pourrait feindre de croire que l’emplacement souhaité à l’origine avait été facticement honoré.

Stones Sixty Longchamp @Theothea

Car, effectivement, cela aurait pu être un superbe signe de reconnaissance décerné au groupe de Mick Jagger à l’instar, par exemple, de Johnny Hallyday & de Michel Polnareff qui, respectivement, eurent précédemment l’honneur de chanter devant le prestigieux monument symbolisant Paris dans le monde entier.

Cependant, le vaste hippodrome, sans grande magie particulière, a néanmoins pour vertu de disposer d’un immense espace à l’air libre ayant notamment pour cadre un environnement boisé avec perspectives lointaines sur La Défense et ses environs…

Deux tribunes latérales de petites dimensions installées pour Lollapalooza proposaient des places assises de part et d’autre de la scène Sixty que le barnum des Stones a transportée et installée pour chacune des prestations de cette tournée européenne d’une vingtaine de dates estivales se clôturant à Berlin le 3 août.

Stones Sixty Longchamp @Theothea

Cependant, bardés de ces contraintes contradictoires, il est manifeste que Les Rolling Stones auront donné à Paris en 2022 ce concert mémorable dont chacun des cinquante cinq mille spectateurs est d’ores et déjà fort nostalgique.

En effet, à trois jours de l’anniversaire des 79 ans de Mick Jagger, c’est avec une conviction puissante et créatrice que l’ensemble des musiciens sur le plateau ont fait vibrer le patrimoine musical Stonien dans un élan dynamique que le public leur retransmettait à son tour en écho.

Il y avait dans l’air ce je ne sais quoi d’intemporel et d’évanescent qui inspire aux âmes ces instants rares d’éternité terrestre fort communicative.

Comme pour signifier cette attitude collective propice aux bonnes vibrations, la reprise de « Out of Time » extraite de leur premier album original « After-Math » apparaissait comme un signe des temps à jamais retrouvé dans la psalmodie scandée par Mick invitant à l’expression chorale de la foule entière.

Stones Sixty Longchamp @Theothea

Stones Sixty Longchamp @Theothea

D’ailleurs, Keith Richard grimpé sur un nuage semblait en fin de show comme en proie à des forces mystérieuses irrésistibles qui s’agitaient rieuses à l’intérieur de son surmoi.

Quant à Ron Wood le plus souvent concentré, il semblait néanmoins pris de convulsions passagères l’emmenant vers une sorte de paradis éthéré nec plus ultra.

Steve Jordan remplaçant avec pertinence Charlie Watts se montrait à la fois très discret et fort impliqué dans les roulements rythmés de sa frappe intensive et percutante.

La choriste Sasha Allen se libérant pleinement de toute inhibition se lançait diablesse pour affronter gestuellement et vocalement le charisme sensitif et performant de Mick son partenaire sur « Gimme Shelter » en se boostant mutuellement yeux dans les yeux.

Tous ainsi étaient à leurs tâches instrumentales dédiées dans une écoute visuelle à l’affût de chaque signe subtil qui les relie ensemble à la performance de l’instant présent.

Stones Sixty Longchamp @Theothea

Bien entendu le leader se comporte en vigie tout azimut observant simultanément ses partenaires et les spectateurs de façon, à chaque instant du show, d’être en mesure d’adapter sa gestuelle, ses déplacements, son expression vocale à toutes les opportunités s’offrant en improvisations anticipées bien que le plus souvent scénographiées par automatisme quasi génétique.

Il n’empêche que Mick Jagger, on a beau le savoir mais cela reste toujours surprenant, est de fait un véritable phénomène pour lequel même son âge avancé semble être un paramètre d’ajustement pour le moins relatif.

Bien sûr, en soixante années de pratique scénique, l’expérience acquise compte sans doute davantage que le talent inné mais il s’avère que son sens instinctif apparaît en permanence comme une stratégie imparable à son charisme sans cesse sur la brèche alors que sont convoquées pour son personnage de star incarnée du rock, sensualité, fluidité, intensité et distance de soi prenant en charge sa relation directe et quasi permanente avec les vibrations latentes du public.

Stones Sixty Longchamp @Theothea

Avec sa souplesse et sa minceur d’adolescent ayant maintenu l’esprit frondeur, il semblerait alors que les traits burinés du visage s’estompent dans le faisceau des projecteurs ne conservant que la mobilité de la silhouette surréaliste en prise tactile avec l’inconscient collectif.

Certes en raccourcissant sensiblement les parcours effectués sur le praticable grâce à la modélisation de dimensions moindres concernant l’infrastructure notamment pour l’avancée centrale en direction du public, le show man a bien moins l’opportunité de courir à grandes enjambées qu’auparavant mais si donc la marche rapide serait devenue le style actualisé du Sixty Tour, la puissance dégagée semble paradoxalement se décupler dans les changements de direction incessants et les grandes circonvolutions de ses bras enveloppant la foule par empathie réciproque !

Il est à noter que le rajeunissement effectif du public est en cours et que, par conséquent, si les générations fondatrices du groupe sont toujours bien représentées, il apparaît néanmoins que les trentenaires contemporains composent la grande majorité des spectateurs.

Stones Sixty Longchamp @Theothea

Ce sont donc les petits-enfants des fans originels des Stones qui viennent désormais découvrir sur le tard les héros vintages de leurs grands-parents lorsque ceux-ci étaient ados au XXème siècle.

Dire qu'ainsi Les Stones sont devenus consensuels n’est peut-être pas qu’une simple vue contredite par l’esprit malin qui spontanément les classifierait encore et toujours comme « rebelles ».

Certes « railleur » lorsque Mick Jagger annonce, farceur, qu’il est venu l’après-midi même sur le site en vélo accompagné d’Anne Hidalgo mais il faut bien que le désaveu de l’authentique Tour Eiffel émerge au moins dans une boutade pour solde de tout compte, n’est-ce pas ?

Stones Sixty Longchamp @Theothea

Oui, ce 23 juillet 2022, l’esprit était avant tout jovial sous cette agréable soirée d’été bucolique et quel que soit l’emplacement où se trouvait chacun des 55000 privilégiés pour ce rendez-vous au sommet du world Rock, le son était excellent sans aucune réverbération malvenue occasionnée par quelque acoustique approximative de stade bétonné, sans même aucun « fading » dû à un vent inopportun mais ici réduit à l’état de bise apaisante et c’est donc dans la pleine félicité que les spectateurs ont applaudi au final ces trois survivants mythiques venus directement des Sixties à l’occasion de leur Sixty Tour agrémenté de lampions conviant à la festivité, tout en retournant volontiers avec empressement à ces formidables artistes leur propre compliment ultime : MERCI !

Photos © Theothea.com

