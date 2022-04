Les Session Unik 2022 en concert à FIP

Au fil des années, elles sont devenues un événement incontournable attendu par les mélomanes et les collectionneurs de vinyle.

Créées à l’initiative de la Discothèque de Radio France, les Session Unik ont été mises en œuvre par FIP, l’Adami (qui gère les droits des artistes interprètes) et le Disquaire Day. Elles permettent à deux artistes de croiser leur univers musical et d’enregistrer le fruit de cette rencontre en direct sur un disque 45 tours vinyle. Pressés à très peu d’exemplaires, ils sont ensuite diffusés dans le réseau des disquaires indépendants, le jour du Disquaire Day. Fip organise un concert qui rassemble les participants des précédentes éditions et ceux de cette année. Le Klub des Loosers, Alain Chamfort, Arthur Teboul (le chanteur de Feu ! Chatterton), Emel et Léonie Pernet seront à l’honneur et croiseront quelques uns des anciens participants : la délicate mais très rock Emily Loizeau, le rap sorti de l’ombre de JP Manova, la douce et lumineuse Yaël Naïm, le style folk de Keren Ann, le saxophoniste Laurent Bardainne, et bien d’autres surprises ... orchestrées par Fred Pallem et Le Sacre du tympan, qui accompagnera sous des formes diverses les artistes sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.

Session Unik 2022 - Emel et Léonie Pernet Emel et Léonie Pernet - Session Unik 2022 - Photo Christophe Abramowitz

Les vinyles pressés à 300 exemplaires sortiront chez les disquaires participants en deux temps : le 23 avril pour la rencontre entre le Klub des Loosers et l’Impératrice, et le 18 juin pour le duo entre Emel Mathlouty et Léonie Pernet ainsi que Alain Chamfort et Arthur Teboul.

Session Unik 2019, un magnifique duo entre le pianiste Laurent de Wilde et Yaël Naïm

Concert spécial Session Unik le 7 avril à 20h30 en direct de la Maison de la Radio et de la Musique, diffusé sur Fip et fip.fr, en réécoute sur fip.fr