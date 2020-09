Les ’Session Unik’ en concert à FIP

Les Session Unik forment une collection de vinyles enregistrée et gravée dans les studios de Radio France et qui réunissent des duos d’artistes inédits. FIP, à l’initiative de ce projet, propose se soir un concert exceptionnel réunissant une trentaine de musiciens et chanteurs.

Le projet Session Unik permet à des artistes d’enregistrer deux titres directement sur une machine à graver les vinyles, et de vivre une expérience inédite dans les studios de Radio France. Depuis 2015, ils sont nombreux à avoir participé à ce projet unique pour les archives musicales de Radio France.

Après le succès obtenu l’année dernière pour la soirée des 5 ans des Sessions Unik, (que l’on peut réécouter ici), Fip et l’Adami (société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes) offrent un nouveau plateau exceptionnel sous le signe de l’éclectisme.

Plus d’une trentaine d’artistes issus de ces duos seront sur scène ce soir. On retrouvera avec plaisir Magma + Chassol, ainsi que Yom + Cabaret Contemporain, les Session Unik de l’année 2020. Seront également présents sur la scène du Studio 104, en direct sur l’antenne de FIP ou le site internet dès 20h : Le Quatuor Debussy, Keren Ann, Nosfell, Claire Diterzi, Baptiste W. Hamon + Fred Pallem & Le Sacre du Tympan. Autant de duos qui ont forgé la collection de ces Sessions Unik et qui présenteront peut-être ce soir d’autres duos inédits ...

Vidéo Session Unik 2020 - Yom invite Cabaret Contemporain "Openland"

Vidéo Session Unik 2020 - Magma invite Chassol "Zombies Part 2"

Concert des Session Unik - Mardi 22 septembre 20h en direct sur FIP