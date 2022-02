Cela peut être parfois très étonnant de se relire moins d’une décade plus tard pour redécouvrir une pièce dont on ne se souvenait plus vraiment mais dont la mémoire consciente remonterait par bribes et flashs successifs à travers les mots jetés pêle-mêle à l’époque…

LES SOEURS BIENAIME © Victor Tonelli

Ce serait surtout particulièrement surprenant d’observer que le compte-rendu huit années plus tôt pour « Un temps de chien » de la même Brigitte Buc pourrait quasiment, si on n’y prenait garde, s’appliquer à sa dernière pièce dans laquelle se distinguent à nouveau son amie de jeunesse Valérie Lemercier et en bonus Patrick Catalifo.

A ceci près qu’en 2014, la mise en scène était assurée par Jean Bouchaud partenaire de Brigitte mais que, présentement, celle-ci assure les deux fonctions d’auteure et de réalisatrice.

Ainsi alors devait s’énoncer, pas nécessairement emballée, la conclusion de la chronique : « … le fait est qu’en une petite heure et demie, il ne se passe pas grand-chose sur scène, si ce n’est un bavardage fort sympathique poussé à hue et à dia, dans tous ses retranchements, comme dans un huis clos dynamité de l’intérieur… »

LES SOEURS BIENAIME © Victor Tonelli

Eh bien, disons le spontanément, un commentaire similaire, dans l’esprit, pourrait fort bien illustrer aujourd’hui le retour en bergerie Cévenole de Pascale prête à renouer avec Michèle sa grande sœur perdue de vue depuis 20 ans mais, elle a contrario, réfractaire à ces retrouvailles.

Il faut savoir que Rémi servirait en la circonstance d’arbitre, de faire valoir et de bon copain permettant à ces deux jeunes femmes de rejouer le match du temps perdu par la vie cabossée pour n’avoir pas su reconnaître plus tôt l’essentiel de leurs sentiments réciproques.

Bref, il semblerait que l’écriture théâtrale de Brigitte Buc ne s’embarrasse point de grande dramaturgie ni même de comédie à rebondissements, mais, force est de constater que la rhétorique minimaliste voire bucolique, non seulement, lui conviendrait fort bien mais surtout que Valérie Lemercier y évoluerait comme un poisson dans l’eau…

LES SOEURS BIENAIME © Theothea.com

Et c’est ce sentiment du confort évident de la comédienne qui réjouit le public venant délibérément admirer son héroïne ne craignant point de ramener à elle le personnage à ses tics et à ses tocs subjectifs.

Face à elle, assurant le contre-emploi manifeste, se glisse dans la discrétion du faux-semblant, Isabelle Gélinas en bécassine des villes sujette à tous les malentendus de l’écologie triomphante pour le meilleur ou pour le pire des rôles que son talent n’ait jamais eu l’opportunité de maîtriser.

Et donc ces ceux-là doivent s’entendre si bien en coulisses que, sur scène, elles peuvent rivaliser de répliques intimistes à l’emporte-pièce en guise de scuds à grand guignol.

Tout cela mériterait bien un Sirtaki, vous direz-vous !… Eh bien vous l’obtiendriez aisément et, même, vous l’applaudirez le plus joyeusement du monde !…

LES SOEURS BIENAIME © Theothea.com

Donc vous l’aurez compris, le succès de ce spectacle ne s’explique pas… il se vit et se ressent, grandeur nature, au Théâtre Antoine… dans l’attente avec grande volupté, bien que ce soit ici « hors sujet », des récompenses en l’occurrence pleinement méritées par Valérie Lemercier pour son « ALINE » co-scénarisée avec Brigitte Buc qu’évidemment la prochaine cérémonie des Césars devrait fêter avec magnificence.



photos 1 & 2 © Victor Tonelli

photos 3 à 5 © Theothea.com



LES SOEURS BIENAIME - **.. Theothea.com - de Brigitte Buc - mise en scène Brigitte Buc & Gersende Michel - avec Valérie Lemercier, Isabelle Gélinas, Patrick Catalifo - Théâtre Antoine