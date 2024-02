« Les Souliers rouges » La Fantasmagorie endiablée de Marc Lavoine à Pleyel

En cette mi-février 2024, le vaste hall très haut de plafond de la Salle Pleyel, décoré dans le style art déco avec en son centre une rotonde toute blanche, est archi-bondé.

Réorientée vers le répertoire de musique moderne au sens large, Pleyel accueille pendant trois jours exceptionnels avec un évident emballement du public ''Les Souliers Rouges", un spectacle musical féerique qui poursuit sa tournée dans toute la France.

LES SOULIERS ROUGES © Tristan Chapuis

''Les Souliers Rouges'', créés d'après le fameux conte d’Hans Christian Andersen publié en 1845, sont le fruit d'une très longue maturation.

Le projet a germé dans la tête de Marc Lavoine, artiste aux multiples talents, puisant son inspiration des films comme ''la Beauté du diable'' de René Clair - ''l' Enfer'' de H. G. Clouzot ou dans la mythologie grecque, l'histoire de Pygmalion et Galatée, des oeuvres où la femme est au centre du jeu et dont le destin est brisé.

Cette ébauche a pris corps et s'est progressivement fertilisée grâce à une étroite collaboration avec Fabrice Aboulker, son compositeur attitré. Pendant des années, c'est en commun qu'ils ont enchaîné les succès : "Elle a les yeux Revolver", "Qu’est-ce que t’es belle", "Paris", etc...

LES SOULIERS ROUGES © Tristan Chapuis

Pour mener à bien le dessein allégorique des ''Souliers rouges'', ils vont combiner en une symbiose fusionnelle chant, musique, théâtre lyrique, chorégraphie.

Cela s'est d'abord traduit par un album sorti en 2016 interprété par Marc Lavoine, Cœur de Pirate et Arthur H.

Puis ils ont peaufiné l'objectif de réaliser une Comédie musicale digne de ce nom et ont ainsi abouti à un spectacle qui s'est joué sur la scène des Folies Bergère fin janvier 2020. Hélas, celui-ci dut s'arrêter net au bout d'un mois à cause de la pandémie de Covid.

Quatre ans plus tard, on assiste à une nouvelle version revisitée avec le remplacement de Loryn Nounay, l'héroïne féminine, par Céleste Hauser à la fois chanteuse et danseuse classique.

LES SOULIERS ROUGES © Tristan Chapuis

Elle donne la réplique aux deux-mêmes principaux artistes Guilhem Valayé et Benjamin Siksou, révélés respectivement dans The Voice 2015 et dans l’édition de 2008 de La Nouvelle Star. Ce trio incarne avec une réelle épaisseur les passions dévorantes qui animent les personnages écorchés qu'ils interprètent.

Céleste Hauser, de sa voix fragile et aérienne, campe Isabelle, jeune fille candide prête à tout pour réaliser son rêve, jusqu'à enfiler les chaussons écarlates et renoncer à toute vie sentimentale.

Elle sera diaboliquement écartelée entre deux hommes possessifs : Victor, le chorégraphe démiurge et tyrannique de l'Opéra à la recherche de sa ballerine, interprété par un solide Guilhem Valayé à la voix puissante et Ben, le journaliste qui tombe magnétiquement amoureux d'elle et met en conséquence son Art en péril.

Le beau timbre à l'intonation plus jazzy du charismatique Benjamin Siksou au regard fiévreux chantant ''La Malédiction des souliers rouges'', véritable leitmotiv du spectacle, est un pur enchantement.

LES SOULIERS ROUGES © Tristan Chapuis

De la danse scellée par un pacte démoniaque ou de l'amour foudroyant, Isabelle ne sait que choisir. Ce dilemme est le pivot autour duquel s'articule le sort funeste d'Isabelle. Inéluctablement, le piège maléfique va désormais peser sur les protagonistes et déclencher le processus de dramaturgie.

Les 26 morceaux chantés évoquent tous les émois, les affres et les exaltations des acteurs de ce cataclysme. Soulignons en quelques-uns comme :

« Coup de théâtre à l'opéra (G. Valayé) - Nijinsky et Ivanovna (C. Hauser) - Pygmalion (G. Valayé, C. Hauser) - Je sais (Benjamin Siksou, Céleste Hauser, Guilhem Valayé) - Aimer pour soi (Benjamin Siksou) - Vivre ou ne pas vivre (Benjamin Siksou, Céleste Hauser, Guilhem Valayé) » vrai tube récurrent.

LES SOULIERS ROUGES © Tristan Chapuis

La musique souveraine aux mélodies harmonieuses ou impétueuses au rythme de la douleur et des déchirements a été composée sur une bande-son enregistrée s'appuyant sur une variété d'instruments, allant des pianos et guitares à des ensembles de cordes, bois, cuivre, même si l'on peut regretter l'absence d'orchestre live.

Le metteur en scène Jérémie Lippmann - récompensé par deux Molières en 2015 pour ''La Vénus à la fourrure'' - artiste audacieux et polyvalent qui décloisonne les genres, a réussi magnifiquement l'ajustement musical et chanté avec la chorégraphie envoûtante des ballets.

Marie-Agnès Gillot, fameuse étoile de l'Opéra de Paris et Tamara Fernando qui a participé à des comédies musicales, dont notamment ''Mozart l’Opéra Rock'' ou encore ''1789 les amants de la Bastille'' sont les maîtres d'oeuvre qui ont merveilleusement insufflé un souffle épique à cette machiavélique histoire.

LES SOULIERS ROUGES © Tristan Chapuis

La danse classique côtoie les danses contemporaines et urbaines. Le trio éclatant de danseurs masculins - Angel Martinez Hernandez, Florent Operto et Daniel Saad - galvanise la salle avec les figures de breakdance ou hip hop et des sauts acrobatiques impressionnants.

Les cinq éblouissantes ballerines en tutus blancs ou revêtues de mousseline noire virevoltent avec une gracieuse fluidité passant des scènes légères aux scènes sombres avec une même délicatesse.

Les émotions ressenties sont amplifiées par les projections lumineuses créant des drapés de voilures aux couleurs chatoyantes et donnant des tableaux particulièrement oniriques. Comment évoquer ces deux grands yeux époustouflants qui distillent des larmes ou cette pluie de chaussons rouges qui dégouline des cintres ?

LES SOULIERS ROUGES © Tristan Chapuis

Avec un casting sur mesure, des mélodies adaptées aux voix, des danseurs gorgés de talent, un jeu de lumières flamboyantes qui vous immerge dans un univers gothique et fantasmagorique, c'est un public transporté qui ovationne ardemment cette captivante adaptation d'un conte maudit où une paire de ballerines vermillon ensorcelées provoque tant de tourments et une irrévocable descente en enfer.



photos 1 à 7 © Tristan Chapuis

photo 8 © Theothea.com



LES SOULIERS ROUGES - ***. Cat'S / Theothea.com - de Marc Lavoine & Fabrice Aboulker - mise en scène Jérémie Lippmann - chorégraphie Tamara Fernando - avec Céleste Hauser, Benjamin Siksou & Guilhem Valayé - Salle Pleyel & Tournée -