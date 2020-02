Les Victoires de la Musique 2020 sous le signe du renouveau

Le rendez-vous incontournable des artistes, du public et des professionnels de la musique fête cette année ses 35 ans et a subi quelques changements pour faire face aux critiques et au désintérêt d’une partie des acteurs ou du public.

Nouvellement élu Président, Romain Vivien souhaitait faire évoluer les Victoires de la Musique. « Ma première priorité est de rassembler les gens autour de cette cérémonie qui fait débat, mais qui se doit d’être un panorama de l’année écoulée », annonce-t-il. « J’aimerai également que le palmarès des nommés - et à fortiori des lauréats - soit à l’image de ce paysage musical français ».

Un des premiers changements qu’il a initié a été d’agrandir l’Académie des votants qui comptait 600 membres. 100 professionnels et personnalités de divers horizons (médias, managers, promotions indépendantes, distributeurs …), ainsi que 200 personnes non professionnelles issues du public (100 hommes et 100 femmes) ont rejoint les votants. Elles ont été sélectionnées par tirage au sort suite à l’envoi de leur candidature et représentent toute la diversité socio-démographique et géographique nationale.

Les catégories ont été réduites à 8 afin de permettre à chaque artiste et genre musical d’être représentés dans l’ensemble des catégories, de gommer une certaine subjectivité sur les choix des catégories de genre musical par artiste, et de permettre à tous les artistes nommés de se produire sur scène le soir de la cérémonie.

Afin de compenser en partie la suppression des catégories de genre, les catégories « Album » et « Chanson originale » passent respectivement de 3 et 4 nommés à 5 nommés pour exposer plus d’artistes.

La liste des artistes nommés dans chaque catégorie peut être consultée ici.

Enfin dernier changement : le grand public, qui votait pour élire la « Chanson originale » de l’année, pourra cette année le faire également pour les catégories « Concert » et « Création audiovisuelle ». Les votes se feront par internet jusqu’au 13 février à 20h00.

Nommée dans la catégorie « Concert », Jeanne Added, avait remporté deux trophées l’année dernière (Artiste Féminine et Album Rock). Elle est nommée cette année pour sa tournée Both Side, un spectacle créé pour être joué dans des petites salles ou des théâtres dans lequel elle joue seule au milieu du public.

Jeanne Added Years have passed - Nantes - Château des ducs de Bretagne (Production Stereolux Réalisation Sourdoreille)

Les Victoires de la Musique - vendredi 14 février à 21h05 - en direct de la Seine Musicale sur France 2 et France Inter