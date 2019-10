« Lewis versus Alice » Macha Makeïeff & Lewis Carroll à l’unisson onirique

Créé en Avignon à La Fabrica lors de l’été 2019, ce spectacle musical débute sa tournée hexagonale au Théâtre Gérard Philipe.

En parallèle, sa captation vidéo est disponible en streaming durant une année sur Arte Concert.

LEWIS VERSUS ALICE © Pascal Victor

De cette manière, les points de vue « sur scène » et « sur écran » se complètent pleinement quoique les « vociférations » et autres « bruitages tonitruants » soient plus adaptés à l’acoustique d’une grande salle.

Si « versus » signifie à la fois « contre » et « face à face », Lewis et Alice se retrouvent donc, en cette perspective de rapprochement / opposition, dans une démarche de comparaison ou de métaphore qui, en temps réel, passerait aventureusement de l’intention subjective à l’acte duel, ludique et créatif.

LEWIS VERSUS ALICE © Pascal Victor

De facto, si Alice (Caroline Espargilière & Vanessa Fonte) est l’enfant qui s’ouvre au monde dans l’émerveillement de sa rencontre avec l’imaginaire, Lewis (Geoffrey Carey & Geoffroy Rondeau) en serait son pygmalion surpris d’être lui-même, à son insu, partie prenante.

Ce voyage dans le monde fantasmatique de la tendre jeunesse, c’est à deux qu’ils vont le parcourir, le découvrir et même à quatre car chacun a droit à son double, traversée du miroir oblige, au beau milieu de personnages fantomatiques, d’animaux fantasmagoriques et autres avatars excentriques que l’auteur aura disposés et disséminés sur leurs chemins respectifs dans un joyeux désordre apparent.

LEWIS VERSUS ALICE © Pascal Gely

Dans une scénographie ayant pour focus une sorte de kiosque à mezzanine tamisé de lumière interne le transformant en kaléidoscope baroque, c’est « à cour » qu’officiera le claviériste devant une glace réfléchissant l’agilité des mains sur les touches desquelles s’extrairont et se diffuseront les effluves de musique pop et gothique accompagnant notamment la poignante voix soul de Rosemary Standley.

C’est dans cet enchantement de fulgurances et de résonances que Macha Makeïeff inscrit sa quête de l’enfance en proie aux hallucinations où le souvenir de son propre frère psychotique prend racine au sein d’un traumatisme familial originel.

LEWIS VERSUS ALICE © Pascal Gely

En mettant à l’épreuve cette expérimentation de résilience confrontée à l’univers tourmenté et prolifique de Lewis Carroll trouvant dans l’écriture romanesque un exutoire à géométrie variable susceptible de soulager ses propres démons, la metteuse en scène plasticienne découvre au sein de cette matière éminemment fantasque, onirique et surtout poétique, un formidable terrain de jeu fictionnel et utopique qu’elle livre non sans délectation suprême à ses comédiens ravis de constituer ainsi une entité solidaire jusqu’aux tréfonds de l’âme et des origines préconscientes.

LEWIS VERSUS ALICE © Theothea.com

A sept sur le plateau, ces artistes vont donner une impression d’ubiquité universelle et intemporelle tant la scénographie est en gestation de formes bizarroïdes, de luminosité bigarrée, de sons expérimentaux, de musique cosmique et de paroles franglaises dispersés tout autour de leurs présences virtuelles ou non… mais bel et bien comme dans un hyper rêve éveillé.



photos 1 & 2 © Pascal Victor

photos 3 & 4 © Pascal Gely

photos 5 & 6 © Theothea.com



LEWIS VERSUS ALICE - ***. Theothea.com - d'après Lewis Carroll - mise en scène Macha Makeïeff - avec Geoffrey Carey, Caroline Espargilière, Vanessa Fonte, Clément Griffault, Jan Peters, Geoffroy Rondeau, Rosemary Standley & à l’image Michka Wallon - Théâtre Gérard Philipe (Saint-Denis)