Libye "montre ceux qui ont combattu le régime de Kadhafi et qui maintenant regrettent une époque où, au moins, ils se sentaient en sécurité et ne manquaient pas d’argent, d’électricité ou d’essence..."

Libye, une bande-dessinée de Gianluca Constantini et Francesca Mannocchi

« La bande dessinée est un langage très complexe, innovant et en constante évolution. La structure et le concept de la bande dessinée ont beaucoup changé au cours des vingt dernières années comme jamais auparavant. (...) Cette façon de faire de la bande dessinée est très différente de la conception normale d'une histoire, le designer croise sa connaissance de la grammaire de la bande dessinée avec les voies du journalisme, créant un hybride qui n'existait pas encore. » (Entretien avec Gianluca Constantini, sur Android Gadget)

« Depuis une dizaine d’années, la question libyenne divise profondément l’opinion publique internationale, entre les adversaires et les partisans de l’intervention armée de 2011 qui a conduit à la chute de Kadhafi. À l’échelle européenne, les dissensions se cristallisent autour des migrants. D’un côté, certains croient que le flux ininterrompu de migrants vers les côtes méridionales du continent doit absolument être endigué et que les centres de détention – licites ou non – sont une solution. De l’autre, certains pensent que les migrants emprisonnés en Libye doivent fuir les camps et se mettre à l’abri des trafiquants et autres exploiteurs.

Mais il faut se méfier de tout manichéisme : la réalité est plus complexe et il appartient à tout un chacun de s’en informer. Libye fait le portrait d’un pays bien différent de celui des médias et des réseaux sociaux. Il montre la Libye des Libyens, celle des files d’attente devant les banques en quête d’un argent dévalué. La Libye de ceux qui ont combattu le régime de Kadhafi et qui maintenant regrettent une époque où, au moins, ils se sentaient en sécurité et ne manquaient pas d’argent, d’électricité ou d’essence. La Libye des personnes âgées ayant traversé des années de dictature et qui aujourd’hui continuent à surveiller leurs arrières. La Libye des mères attendant à leur fenêtre leurs enfants qui ne reviendront pas. Ou encore la Libye des gens ordinaires en proie à une terreur quotidienne, soumises au chantages des milices, faisant face à des abus et des enlèvements.

Les paroles de Francesca Mannocchi et les dessins de Gianluca Costantini ne cessent d’interroger notre propre sens moral. Aussi terrible soit-elle, l’histoire qu’ils racontent laisse malgré tout filtrer quelques notes d’espoir. »

