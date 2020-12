Lougansk a toujours été une ville de musique rock et de musiciens talentueux. C’est ce que ma mère et mon père m’ont dit. Et je ne peux pas ne pas croire mes parents. Les adultes partagent rarement leurs histoires du passé.

Mon histoire a commencé l’année dernière. Un jour, des amis m’ont invité à lire « La glycine ». Nous nous tenions à l’extérieur du Coffee life. Papa parlait à quelqu’un, et je répétais le texte en écoutant de la musique. Je suis facilement perdue lorsqu’il y a beaucoup de monde, mais j’essaie de lutter contre cela.

Alors que je me murmurais un texte, un jeune homme s’est approché de moi et, en souriant, m’a demandé : « Qu’est-ce que tu écoutes ? Oxxxymiron ? »

Je connais Miron et j’échange parfois des messages avec lui, mais ce n’est pas mon style de musique. « Non, ce n’est pas lui, c’est notre groupe de Lougansk, TIF », ai-je dit.

Il y a eu un blanc. Le garçon a commencé à s’excuser, dire qu’il vient de Gorlovka et qu’il est venu jouer lors d’un concert.

« Qui est-ce ? », demanda-t-il alors. J’étais très nerveuse ce jour-là, mais je suis quand même montée sur scène. Une année s’est écoulée. Le garçon de Gorlovka est devenu mon ami et maintenant il écoute le groupe TIF. Peut-être que je suis utile parfois.

À cette époque, je pouvais à peine imaginer que je communiquerais avec Svetlana Kanevskaya, Natalia Baranovskaya, et que Senia Sedaсhov et Anna Dolgaya s’assiéraient chez moi, boiraient du thé aromatisé et mangeraient une pizza ratée, que Vitaly Vedov et sa fille Aricha chanteraient « Le petit cheval » avec moi, et que des rires et mes chansons préférées résonneraient dans la maison.

J’ai aussi découvert que Senia est appelé le « père du rock de Lougansk », je ne sais pas si c’est pour rire ou pour de vrai. Je pense que c’est vrai après tout. Ma mère et sa génération ont grandi sur ses chansons, et maintenant nous, les enfants de ceux qui s’éclataient aux concerts de TIF, nous écoutons la même musique.

Voici un petit conseil divertissant de ma mère sur la façon d’identifier un habitant de Lougansk dans l’immensité de l’univers : le nom du groupe TIF se décline de toutes les façons possibles [en Russe même les noms propres se déclinent – note de la traductrice] uniquement dans la bouche des habitants de notre ville, pour les autres c’est seulement TIF.

Senia Sedachov, Svetlana Kanevskaya, Sergueï Garbouz « Gorynych », Venichka, Vitaly Vedov et bien d’autres – ce ne sont pas seulement des musiciens, ce sont des gens brillants qui font de Lougansk ce qu’elle est : notre ville natale, très différente et si aimée.

Faina Savenkova

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider