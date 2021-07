Louis Armstrong, l’enfant riant du jazz

« On lui a reproché de ne pas s’être beaucoup battu pour les droits civiques aux États-Unis et pourtant, cela semble bien le contraire… »

Martin Luther King considérait que le jazz était indissociable de la lutte pour les droits civiques et exprimait « les réalités les plus dures de la vie en les mettant en musique, pour en ressortir avec un nouvel espoir ou un sentiment de triomphe ».

A propos du Festival de jazz de Berlin de 1964 ayant pour têtes d’affiche Miles Davis, Sonny Stitt et Roland Kirk, il a écrit : « Dieu a fait beaucoup de choses concernant l’oppression. Il a donné à ses créatures la capacité de créer – et de cette capacité ont jailli les doux chants de douleur et de joie. »

Armstrong, qui avait été invité à prêter ses talents au programme « Jazz Ambassadors » en 1957 avait refusé de participer à l’opération en déclarant : « Vue la façon dont il traite mon peuple dans le Sud, le gouvernement peut aller à l’enfer". Sa réputation de Jim Crow ou d’Oncle Tom est surfaite. Amiri Baraka a expliqué ce que lui et d’autres détracteurs pensaient d’Armstrong et de son acte à l’époque : « Nous avons confondu ce que nous percevions comme le comportement social dans ce contexte de lynchage. Et nous pensions que Louis s’y soumettait. […] Quand Louis a pu parler, il a parlé. »

Dans « What Did I Do I Do Be So|Black and Blue » (composition de 1929 de Fats Waller, avec des paroles de Harry Brooks et Andy Razaf), Armstrong chantait : « Mon seul péché est dans ma peau », un sentiment résonnant avec « Strange Fruit », connue pour l’interprétation époustouflante de Billie Holliday, une méditation douloureuse sur l’héritage violent du pays en matière de lynchage. Le jazz et le blues expriment cette violence depuis leurs origines, implicitement ou explicitement : « Alabama » de John Coltrane (1963) était un hommage aux quatre jeunes filles tuées dans un attentat à la bombe, les « Fables de Faubus » de Charles Mingus (1959) étaient un acte d’accusation contre le gouverneur ségrégationniste de l’Arkansas, Orval Faubus ; et « Mississippi Goddam » de Nina Simone (1964) a été écrit en réponse à la fois au meurtre du leader des droits civiques Medgar Evers et à l’attentat à la bombe contre l’église de Birmingham. Elle avait déclaré dans une interview : « »Comment pouvez-vous être une artiste et ne pas refléter votre époque ?"

Les reproches en question faits à Louis Armstrong par d’autres musiciens ont été repris et amplifiés par leurs adversaires communs, comme c’est souvent le cas, mais sont partis d’un échange vif entre lui et Thelonious Monk. Armstrong s’étant moqué des coiffures des musiciens de be-bop, Monk avait réagi en disant que l’ »Oncle Tom » ne pouvait pas comprendre les évolutions de la société. Ce faux-procès a été depuis largement exploité et continue à l’être.