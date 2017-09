Luciano Pavarotti, le ténor populaire du bel canto

Ingmar Bergman a fait beaucoup plus pour l’opéra que Pavarotti.

Sylvain, je puis vous assurer qu’en ce qui concerne les zones d’ombre Céline, était infiniment meilleur écrivain que Pavarotti était chanteur. Pavarotti était brillant, solaire et populaire parce que brillant et solaire..................................... tout cela est incompatible (sauf populaire bien sûr) avec l’Opéra. Quant au talent ne vous déplaise monsieur Pavarotti, il n’a rien à voir avec la popularité sinon André Rieu serait l’un des plus grands interprètes de notre époque............... ce que tout mélomane sait qu’il n’est pas.

Pavarotti a cru rendre l’Opéra populaire en faisant des shows médiatiques... bien sûr il n’en est rien. L’Opéra est toujours aussi élitiste.

Pavarotti a toujours été (pour moi qui adore l’Opéra) un chanteur à effet (la fameuse « brillance » du timbre « solaire ») c’est à dire un chanteur d’Opéra médiocre non dans ses capacités vocales mais dans ses capacités d’expression. Il était incapable de faire ressortir une émotion associée au texte (ce qui est la base même de l’Opéra) scotché qu’il était (par incapacité ?) par son désir de performance égocentrique.

C’est pour cette raison qu’il n’a jamais pu s’adapter au plus grand compositeur d’opéra de l’histoire : W. A. Mozart. La musique de Mozart ne tolère pas les m’as tu vu. Elle ne vit que dans la sincérité.