« Madame Fraize » batifole du Rond-Point jusqu’en Tournée générale...

Marc Fraize alias "Monsieur" et ainsi désormais "Madame" promène son double sur les planches avec d'autant plus de distanciation que quand le comédien commente son personnage, il se positionne d'emblée dans l'analyse psychosociologique au point que, sans l'apanage du costume ad hoc, il pourrait aisément être spectateur du phénomène de société dont il est à la fois le démiurge et la marionnette.

MADAME FRAIZE © Giovanni Cittadinicesi

En effet, prenant toute la mesure de l'ascendant qu'il s'octroie vis-à-vis du public ou plus exactement celle de son talent mental à savoir anticiper la demande frustrée par avance mais pour laquelle il possède le don de résolution alors que celle-ci n'est déjà plus d’actualité, ainsi donc l'artiste transparaît dans une maîtrise de son art à nul autre pareil, celui d'accéder au pouvoir de manipuler l'opinion et d’en faire la démonstration "live" en focalisant tous les affects, émis de part et d'autre de la scène qu'ils soient positifs ou négatifs, sur son personnage incarné dans la transgression des codes.

De cette façon, le montreur de marionnettes se dédouble-t-il en révélant au spectateur ce qu'il y a au-delà du miroir du « langage » et de son verso le « silence », ce qui, en pratique, pourrait donc se symboliser par cette formidable faculté à déclencher l'empathie ou, a contrario, provoquer sa redoutable absence.

MADAME FRAIZE © Giovanni Cittadinicesi

Par conséquent, s'il cherche à égarer son auditoire en même temps que son clone, cet autre clown de lui-même, c'est seulement dans le registre de la caricature artistique que l'humoriste étend et limite son champ d'action sur les planches, alors que si on l'écoute entre les lignes, lorsqu'il rend compte de son travail de « mime », il apparaît évident qu'il pourrait s'agir d'une master class pédagogique au sujet de "l'esprit critique" sociétal.

D'ailleurs, si actuellement Marc « switche » en passant précisément de Monsieur à Madame, c'est qu'au bout de vingt années, fort d'avoir exploré tous les arcanes du "mal-être" et de "l'embarras généralisé", le comédien pense nécessaire de devoir retourner le gant pour côtoyer la "légèreté" et la "candeur" de façon à fédérer les deux faces de cette même médaille par une liberté retrouvée, la sienne bien entendu en tant que créateur mais également a fortiori celle du spectateur généreusement invité à sourire au compromis existentiel...

MADAME FRAIZE © Giovanni Cittadinicesi

On l'aura compris les deux entités virtuelles, caractérisées par un tee-shirt ras du cou sur blue-jean trop court d'une part, et une large robe verte échancrée avec coiffe rousse improbable d'autre part, en forment de facto qu'une seule au diapason de l'imaginaire poétique de leur auteur permettant ainsi au spectateur de synthétiser l'ensemble dans une subjectivité délirante où chacun pourra pointer ses éventuels repères, rejets et accointances...

C'est donc dans cette perspective ô combien fantasque que Marc Fraize nous offre sa joyeuse tournée générale avec Madame...

photos 1 à 3 © Giovanni Cittadinicesi

photo 4 © Theothea.com



MADAME FRAIZE - **.. Theothea.com - de Marc Fraize - mise en scène Alain Degois (Papy) - avec Marc Fraize - Théâtre du Rond-Point / Tournée