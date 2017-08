Magritte n’est pas un peintre

Zenzoe : ne confondez surtout pas matisse : la vie et Magritte. Les opposés. Lire les ensevelis vivants de Gagnebin. Anecdote. Un peintre qui voulait saisir la mort sur le vif (je suis peintre,...) a demandé à son modèle de ne plus se nourrir et se laisser gagner lentement par l’anorexie et la mort. Le modèle, comme cela arrive souvent, fascinée, se laisse gagner par l’amour morbide (lire : Belle du Saigneur,..., le « a » est volontaire, si Michel Tourn... me lit il comprendra, l’allusion,...) et,....meurt sous le dernier coup de pinceau du peindre. Saisir, l’ultime momemt ;. Savez-vous qu’un décapité met exactement sept minutes pour mourir ? ses yeux ont le temps de voir éven « tue » ellement son bourreau. Blague juive. que fait le lecteur devant l’échafaud : il plie la dernière page de son livre,... Mes tableaux sont érotique, mais je ne vais pas dans des bordels pour mes sujets comme le faisait Turner. L’entièreté des dessins érotique de Turner ont été brûlé par son héritier, puritain. Quelle perte pour l’art. Heureusement, il y a une très bonne aca a Ixelles por les belges. On y ose le nu, mais pas figé,..Le modèle peut danser, bouger. Mais il n’ose pas l’extrême, vous m’avez compris. Alors heuresment j’ai des photos superbes (mais jamais le porno, ni la pédophilie,...la sexualité partielle ne m’intéresse pas, mais plus le corps à corps. Lire : Scène primitive de Philippe de la Genardière aux editions PAYOT. Laissez tomber Magriiite pour Turner : LA vraie vie, comme Bonnard et tant d’autres. Je me suis aussi essyée à faire du Magritte mais moins morbide, plus proche d’une peintresse dont on parle plus beaucoup : DElcoigne qui s’inspire des contes pour enfants version rêveris surréalite (elle mélange gouache et aquarelle,...), Contrairement à Magritte, elle invite au rêve. Magritte fige la « scène primitive », il la capte et tue le spectateur. C’est d’ailleur le début de mon roman. LE e peintre peut-il tuer le spectateur, fasciné. Maintenant, ma réponse est oui...Je devais d’ailleurs le terminer. Je bloque sur le véritable assassin. Le sujet étant effectivement celui d’un peintre et le meutrier se trouve dans le tableau (si vous avez lu : le tableau du Maître flamand ou encore : Les visage Jesse Kellerman pour ceux qui aime le thrller artistique. Bon, il temps de m’attaquer à l’assassin...ne serait pas Magritte,...non je le connais : il expose souvent à Bruxelles et peint comme Magritte (cet art porte un nom : la copie du réel en art. Ou le réel est encore plus réel que la réalité, très fréquent à l’époque baroque. Certains, tableaux réprésentent la réalité d’une telle manière qu’elle donne envie au spectateur de la saisir (la fameuse pipe,...). Mais le spectateur fasciné est pris à son propre piège qui se cache derrière la toire et qui en anamorphose représente bien : LA MORT (effectivement, cela dit en passant : fumer, tue,..). Pour quoi Magritte (qui justement se méfiait de la psychanalyse) a-t-il choisi une pipe pour symboliser le non-symbole. A mon avis, parce qu’une pipe qui n’est pas représentée avec de la fumée est un objet : mort,...et effectivement, d’une certainement manière n’est pas une pipe (un freudien ou un lacanien y verra une autre chose,...). Mais décréter que le phallus symbolyse la sexualite est faux,... c’est le pénis dans sa fonction pénétrante qui est bien l’objet érotique,...