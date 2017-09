Mais où va l’opéra ?

L'été est la saison des grands festivals musicaux : Jazz, Classique et… Opéra.

Aix en Provence, Orange, Salzbourg, Vérone, Bayreuth et d'autres.

Quand on n'a pas la chance de pouvoir y assister les fesses sur les gradins, on peut se rabattre sur des retransmissions télévisées.

Et on ne perd pas complètement au change, à mon humble avis.

Si, bien sûr, rien ne remplace la présence des chanteurs et des musiciens, les retransmissions apportent une qualité visuelle et musicale le plus souvent toute autre. De plus, les sous-titrages permettent de suivre au mieux le déroulement de l'opéra.

J'appellerais ça une plus-value analytique.

Or, c'est précisément à cause de cette "plus-value" que ce qui semble être un progrès dans cette nouvelle façon de présenter les opéras m'interpelle.

De tous temps, ceux-ci étaient mis en scène et costumés conformément à l'époque à laquelle se déroulait l'action. Il est vrai que cela ne demandait pas un immense effort d'imagination.

Voila que depuis quelques années il est devenu de bon ton de transposer l'action à une époque largement postérieure, voire contemporaine, avec les costumes et les décors adéquats.

J'ai ainsi vu, à Orange en 2015, Le Trouvère de Verdi, cet opéra que j'adore.

L'action du livret se déroule au XVème siècle. Le metteur en scène l'a resituée pendant la guerre civile espagnole.

Imaginez le Conte de Luna en treillis des années 30.

Sinistre et grotesque à la fois !

D'autant que les interprètes n'étaient guère à la hauteur (sauf, peut-être, Marie Nicole Lemieux).

Peut-être s'agissait-il d'un mix Verdi-Hemingway (Pour qui sonne le glas) !

Le procédé devient systématique. Partout quasiment, les opéras passent à la moulinette du changement d'époque.

Ainsi à Bayreuth en 2016, le metteur en scène de Parsifal a "transposé la fable médiévale autour de la Table Ronde de Wagner au XXIe siècle, plaçant l'action dans une église détruite par des bombes au Moyen-Orient, où des moines chrétiens s'occupent de réfugiés de toutes confessions." (La Dépèche.fr 2016/07/26)

Pour Rigoletto, cette année à Orange, rien de choquant, l'intrigue ne faisant référence à aucun évènement historique notoire. Le procédé n'a donc pas contrarié la réussite du spectacle qui, porté par un duo d'interprètes enthousiasmants (le baryton Leo Nucci - 75 ans- et la soprano américaine Nadine Sierra), fut quasi totale.

Etait-il cependant nécessaire d'affubler Gilda/N.Sierra, venue espionner, dans la scène finale, son séducteur de comte, d'un magnifique pull jacquard digne des meilleurs catalogues Phildar. Dans le genre discret, on ne pouvait imaginer mieux.

Avec Aïda, par contre, c'est carrément un "opéra- lasagne" qui a été présenté par les Chorégies et qui ne risquait pas de rattraper la prestation musicale de l'ensemble, assez quelconque (à l'exception de la Georgienne Anita Rachvelishvili, aussi remarquable vocalement que scéniquement en Amnéris) : défilé sur scène de"spectateurs dans le spectacle" (costumés façon fin XIXème), soldats (de plomb ?) sortis, semble-t-il, des armées napoléoniennes, pour "danser (si on peut dire) le fameux ballet du second acte. Et pour finir, Radames et Aïda "momifiés" sur deux fauteuils monumentaux bien séparés l'un de l'autre, pour interpréter la magnifique scène d'amour finale.

Aïda, ARTE nous en a offert une autre représentation quelques jours plus tard, celle de Salzbourg.

Sur le plan musical, aucune comparaison possible : une interprétation de grande classe, avec, notamment, la diva Anna Netrebko, et, sous la direction du maestro Ricardo Muti, un régal de partie orchestrale, dynamique à souhait, nuancée, colorée.

Décors et mise en scène, par contre, laissaient perplexe.

En tout et pour tout une grande boite blanche, qui s'ouvrait ou pivotait. L'époque ? Incertaine mais peut-être, au vu de certains costumes, celle de la révolution iranienne. Le jeu des interprètes ? Statique au possible (Quand ils dialoguaient, c'était à au moins 3 mètres les uns des autres et sans se regarder). Comme s'il s'était agi de composer des tableaux visuels. Mais au fond, était-ce si surprenant au vu de l'identité de la metteur(se) en scène : Shirin Neshat, photographe et vidéaste iranienne.

Une petite surprise, néanmoins : à la toute fin de la sublime scène d'amour finale, les deux héros ont obtenu, ô miracle, le droit de s'effleurer.

Et Vérone dans tout ça ?

Vérone, c'est le Woodstock du festival d'opéra. Ici, l'opéra est avant tout populaire, mais toujours de qualité (c'est ici que La Callas s'est révélée).

Ce festival a-t-il pris le virage de la transposition d'époque ?

Tout à fait, et de quelle façon, au vu du Nabucco que nous a offert, une fois de plus, ARTE.

Cette fois-ci, l'action se déroulait à Milan en 1848 lors du soulèvement contre l'occupant Autrichien.

Sur scène, autour des interprètes principaux, en costumes de ville (de l'époque), se mouvaient dans tous les sens une foule de figurants : soldats avec leurs pétoires, nonnes et infirmières arborant la croix rouge et quantité de manifestants, tandis que retentissaient des coups de canon (avec lueurs synchros - réalisme oblige) et des fusillades. Dans le même temps, chanteurs, chœurs et orchestre interprétaient, magnifiquement d'ailleurs, une histoire se déroulant à Jérusalem et mettant aux prises Hébreux et Babyloniens. Pour ceux qui n'auraient pas bien saisi le côté paradoxal, voire l'incohérence, la retransmission télévisuelle mettait à disposition des sous titrages sans équivoque.

Les spectateurs, eux, italiens pour la plupart, n'en étaient pas moins enthousiastes, devant ce rappel d'une page mémorable de leur histoire, et à l'écoute d'un air "va pensiero" devenu, dans la foulée, un véritable hymne.

Cette incohérence est le lot de la quasi-totalité des productions actuelles. Aucun metteur en scène, semble-t-il, n'oserait plus situer l'action d'un opéra à l'époque du livret.

Aussi certains cherchent-ils à gommer ou maquiller, voire récupérer cet anachronisme dont ils portent la responsabilité.

C'était le cas lors d'une production qui a constitué l'évènement de cette saison estivale en France, celle de Carmen à Aix en Provence.

Le metteur en scène, Dmitri Tcherniakov, a fait table rase de l'intrigue initiale (exit Séville, les bohémiennes, les contrebandiers, etc…) pour inventer un nouveau scénario, contemporain celui-ci et quelque peu farfelu, il faut bien l'admettre, basé sur un jeu de rôles qui tourne mal. Les dialogues parlés d'origine ont été totalement remplacés, l'opéra devenant ainsi, à mon sens, une véritable pièce de théâtre où les parties chantées et orchestrales conservées l'apparentent à une espèce de comédie musicale.

L'exercice était brillant et il ne fait aucun doute que ceux (spectateurs) qui ont adhéré ont dû être comblés. Mais il n'est pas sûr que Bizet aurait aimé l'utilisation quasi accessoire qui a été réservée à sa géniale musique.

Le virage est pris, cela ne fait plus de doute.

Mais, au fond, est-ce là l'essentiel ?

Chaque nouvelle production d'un opéra donne lieu à de nombreux articles émanant de critiques musicaux avertis.

Est-ce sur la mise en scène qu'ils se penchent prioritairement ? C'est selon !

Celle de Carmen à Aix ne pouvait, bien sûr, être éludée, et elle a été abondamment commentée. Mais dans bien des cas elle n'est qu'évoquée. Décors et costumes, quant à eux, ne le sont que très exceptionnellement.

Ce qui intéresse avant tout ces critiques, ce sont les interprètes et leurs prestations : les aigus du ténor, le timbre de la soprano, les graves du baryton, le legato d'un tel, le vibrato de telle autre, mais aussi un contre-ut raté ou un couac (ça arrive)….voila ce qui est principalement disséqué.

On pourrait penser qu'ils sont pourtant censés analyser et révéler ce que spectateurs, et public en général, n'ont pas su voir ou juger ?

Tout bien considéré, j'ai la nette impression que c'est plutôt l'inverse : pour tous les amateurs d'opéra, pour eux comme pour nous (et pour moi), ce qui importe, avant tout, c'est…la Musique, voix, chœurs et orchestre.