Mais qu’est-ce qu’ils ont inventé, ces pauv’ Gaulois ?

@rosemar

on peut commencer par la forge du fer ... tout comme les haut fourneaux ...

Les débuts du fer

Au XVIIIe siècle avant J.-C., à Alalakh (frontière turco-syrienne), des tablettes cunéiformes hittites signalent une production d’armes en fer. On a retrouvé des poignards en fer au Moyen-Orient. On fait aussi fait référence à la « lettre » de Hattousili, dans laquelle ce roi hittite s’excuse de ne pas pouvoir envoyer plus de fer de Kizzouwatna. Cette lettre date de 1275 à 1250 avant J.-C.

https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/chimie-fer-tombe-masque-565/page/3/

on peut aussi poursuivre par l’ extraction industrielel de minerai mise en oeuvre par salomon ...

le travail du bronze ou l’ orfevrerie viennet aussi d’ orient ...

tout comme l’ ecriture ...

on doit beaucoup aux civilisation de l’ indus , aux fameux indo-europeen , et bien sur au romain pour avoir apporter ces technique ...

1000 ans plus tard , ce sont les croisade et le retour des croisé qui ameneront le bain et l’ hygiene moderne