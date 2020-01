Ce qu'ignore le ministre de la culture :

La volonté du ministre de la culture de créer une "maison du dessin de presse et satirique" a créé la surprise chez les organisateurs du salon international du dessin de presse et d'humour de Saint-Just-le-Martel. "ça prouve qu'au niveau national on ne sait pas ce qu'il se passe en Province" commente Philippe Henry co-président du salon de St-Just-le-Martel. "On a des collections entières et ce sont des dessinateurs du monde entier que l'on reçoit donc je suis surpris par cette annonce"

Le centre permanent dédié au dessin de presse et à la caricature a été inauguré en 2011, à SAINT JUST LE MARTEL, petite commune de Haute-Vienne.

Ce sont des dessinateurs du monde entier qui sont reçus ...

Chaque année, du dernier week-end de septembre au 1er week-end d'octobre, se tient la manifestation la plus importante en Europe (probablement même au monde), consacrée à la Caricature, au dessin satirique, au dessin d'humour…

Si le ministre veut "une maison du dessin de presse", qu'il sorte de son bureau parisien et s'informe de ce qui se passe en province !

(la vache est le symbole du festival annuel)