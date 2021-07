Marcel Proust est né il y a 150 ans

Il a raconté en détail la société française et l’a fait à travers un style original et une œuvre ouverte à une multitude de thèmes.

Marcel Proust est né le 10 juillet 1871 à Neuilly-Auteuil-Passy en France (la commune a été incorporée à la ville de Paris en 1859). Quatre films ont été tirés de son roman, À la recherche du temps perdu (casting et affiches ici : https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2021/07/10/marcel-proust-film#07). La petite madeleine, la douceur que le protagoniste trempe dans le thé chez tante Léonie, est le symbole et le mot le plus recherché sur le web concernant l'œuvre en question. Illiers, la localité de Normandie où le narrateur passe son enfance, a changé son nom en Illiers-Combray pour mieux adhérer à l’ater-ego littéraire de Proust.

Quelques exemples suffisent pour donner une idée de combien ce roman monumental a attiré l’intérêt et une attention continue et élevée au fil du temps.

Avec À la recherche du temps perdu, Proust a ouvert la voie à la littérature mémorialiste comme genre de succès. Le roman est parcouru par le thème du désir érotique (également homosexuel, aussi bien masculin que féminin), s'enracine dans ce que Freud appellera le « roman familial » des amoureux et, enfin, parle le langage du montage cinématographique. Proust notait des passages qui remplissaient ses cahiers de façon désordonnée. Ensuite, il reprenait et réécrivait ces fragments, les montait dans le manuscrit et les envoyait à l’imprimerie. Il suivait, en somme, le même processus que celui qui doit monter un film, c’est-à-dire regarder toutes les pièces tournées, les choisir et les assembler en ordre logique.

Pour célébrer cet anniversaire important, le musée Carnavalet à Paris a mis en place une reconstitution de la salle où a été écrite la Recherche. En Italie, où cet auteur est très apprécié, Garzanti a publié en juin de cette année Il corrispondente misterioso (Le mystérieux correspondant), un recueil de nouvelles restées inédites jusqu'à présent.

Nous voulons ici rendre hommage à Proust avec quelques phrases tirées de À la recherche du temps perdu :

« En réalité, chaque lecteur est quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en soi-même. La reconnaissance en soi-même, par le lecteur, de ce que dit le livre, est la preuve de la vérité de celui-ci et vice-versa, au moins dans une certaine mesure, la différence entre les deux textes pouvant être souvent imputée non à l’auteur mais au lecteur ».

« Il n'y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passé avec un livre préféré ».

« La vraie terre des barbares n'est pas celle qui n'a jamais connu l'art ; mais celui qui, disseminé de chefs-d'œuvre, ne sait ni les apprécier ni les conserver ».

« Il ne peut pas avoir de calme dans l'amour, puisque ce qu'on a obtenu n'est jamais qu'un nouveau point de départ pour désirer davantage ».

« Et voici que le monde (qui n’a pas été créé une fois, mais aussi souvent qu’un artiste original est survenu) nous apparaît entièrement différent de l’ancien, mais parfaitement clair ».