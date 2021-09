Marie-Anne Chazel, la jeune star de l’humour français

« J’ai une bonne aptitude au bonheur. Et ça, je crois que je l’ai eu en naissant. Je l’avais déjà petite. Ça m’aide beaucoup à surmonter les difficultés. Il y a une façon de voir les choses. Comme un angle de caméra que l’on oriente pour voir les choses positives plutôt que négatives. » (Marie-Anne Chazel, le 25 octobre 2012).

L’actrice Marie-Anne Chazel fête son 70e anniversaire ce dimanche 19 septembre 2021. Elle n’a pas l’air comme ça, car la forme s’entretient : natation, jogging, danse, pilate… tout lui permet d’être "légère" et "dénouée". Déjà en 2012, elle disait : « J’ai toujours 20 ans dans ma tête. Je n’ai pas du tout conscience de l’âge que j’ai. C’est une catastrophe par moments. » (5 décembre 2012).



Elle est très connue mais elle n’est pas une star individuelle, elle fait partie d’une star collective, la fameuse troupe du Splendid. Une bande de copains qui se sont connus au lycée à Neuilly-sur-Seine et qui ont monté au début des années 1970 une troupe théâtrale, et même un théâtre dans un café-théâtre, rue des Lombards puis rue du Faubourg Saint-Martin, avec les encouragements d’un pote, Coluche.



Dans cette "bande", avec Marie-Anne Chazel, il y a Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Christian Clavier, Gérard Jugnot et Bruno Moynot. Seuls Michel Blanc, Christian Clavier et Thierry Lhermitte n’ont pas encore franchi le seuil du "septuagénérat", mais tous restent vifs et actifs dans leur sens de l’humour. Marie-Anne Chazel a d’ailleurs été récompensée par la "profession" que de manière collective, avec un César anniversaire attribuée bien tardivement le 12 mars 2021 à l’ensemble de la troupe pour avoir faire rire les Français pendant quarante ans. À cette troupe, se sont joints souvent d’autres comédiens comme Dominique Lavanant, Anémone, Martin Lamotte, etc. La troupe a suivi alors les cours de théâtre de Tsilla Chelton, qui a connu son heure de gloire en jouant l’affreuse Tatie Danielle dans le célèbre film d’Étienne Chatiliez (sorti le 4 avril 1990).



Ainsi, Marie-Anne Chazel a fait partie de beaucoup de films très populaires devenus "cultes" depuis des décennies. La plupart de ces succès étaient d’ailleurs à l’origine des pièces de théâtre jouées avec les mêmes comédiens. Le succès de la troupe a été immédiat tant l’humour a trouvé une nouvelle forme narrative. J’ai toujours adorée Marie-Anne Chazel car elle incarne justement une non-star, une actrice qui ne se prend au sérieux et qui veut juste faire rire.







En général, dans ces films, elle jouait un personnage pas très valorisant, la jeune fille plutôt très belle mais un peu sotte, l’image un peu sexiste de la "blonde" qui ne se distingue pas forcément par son intelligence. Il faut dire avec son visage, elle avait le physique de l’emploi, avec une bouche toujours souriante mais qui pourrait déboucher sur de la niaiserie, un nez pointu et deux petits yeux de souris.



Pourtant, elle-même ne se trouvait pas très belle, sans doute à cause de sa famille. Dans un entretien dans "Femme actuelle", elle confiait le 25 octobre 2012 : « J’étais très complexée (…). Je me suis sentie très moche pendant longtemps (…). Il faut dire que j’avais une grande sœur qui était très jolie. Donc j’avais l’impression d’être vraiment moins bien qu’elle, même si on ne le lui disait pas plus à elle qu’elle était ravissante. (…) Puis, à un moment, j’ai fini par m’accepter, en me disant que dans le fond, il est des choses chez moi qui sont pas mal. ».







Parmi ses films à succès, on peut bien sûr citer les plus populaires, les trois films de Patrice Leconte "Les Bronzés" (sorti le 22 novembre 1978) et "Les Bronzés font du ski" (sorti le 21 novembre 1979) ainsi que le troisième opus "Amis pour vie" (sorti le 1er février 2006) où Marie-Anne Chazel est Gigi. Aussi "Le Père Noël est une ordure" de Jean-Marie Poiré (sorti le 25 août 1982), avec Anémone et Jacques François, où elle s’est surpassée en Zézette épouse X. Ces quatre films ont fait le succès durable de la troupe du Splendid.



Pendant longtemps, d’ailleurs, Marie-Anne Chazel était agacée lorsqu’on lui rappelait sans arrêt cette Zézette, comme si elle n’avait pas tourné la page, comme si elle était réduite à ce seul rôle. Et puis, un peu plus tard, elle l’a pris pour un hommage, presque émue de voir que des adolescentes la citent encore comme si elle faisait partie du cinéma français dans ses murs : « Peu d’acteurs peuvent se targuer, comme notre bande, d’avoir marqué autant les esprits. » (25 octobre 2012).







Présente lors de la projection du "Père Noël est une ordure" le 10 décembre 2012 au ciné-club de Vittel (pour le trentenaire du film), Marie-Anne Chazel a expliqué : « C’est ce film qui nous a permis d’entrer dans le cœur du public, et c’est toujours un grand plaisir d’en parler avec des personnes sympas. (…) Nous avons certainement été dans l’air du temps quand nous avons écrit cette pièce. C’est un humour jamais méchant ni agressif qui a trouvé son public et qui a créé des liens entre les gens. Comme une espèce de famille. (…) Les gens se sont liés aux personnages qui ont tous un côté attachant et sont tous très sincères. (…) Zézette m’a fait exister dans une autre catégorie que celui de Gigi (…). Ce personnage fait de candeur, de naïveté avec une grossièreté incroyable m’a beaucoup fait évoluer dans mon métier. Il m’a fait exister aux yeux du public d’une manière incroyable. (…) C’était merveilleux. Même si juste après, cela a été un peu compliqué, car on m’a proposé des sous-Josette » (propos recueillis par Sébastien Colin dans "Vosges Matin" le 5 décembre 2012).



Jean-Marie Poiré a aussi réalisé "Les Visiteurs" (sorti le 27 janvier 1993) et "Les Visiteurs 2 : les couloirs du temps" (sorti le 11 février 1998), avec Christian Clavier et Jean Reno, où elle est Ginette, la clocharde amoureuse de Jacquouille, et elle est revenue aussi dans "Les Visiteurs : La Révolution", toujours de Jean-Marie Poiré (sorti le 5 avril 2016) où elle est l’ascendante du même personnage.



Parmi les autres comédies savoureuses qui sont aussi des chroniques sociales, on peut encore citer "Viens chez moi, j’habite chez une copine" de Patrice Leconte (sorti le 28 janvier 1981), un rôle secondaire aux côtés de Michel Blanc, Bernard Giraudeau, Anémone et Thérèse Liotard, "Les Babas-Cool" de François Leterrier (sorti le 16 décembre 1981), avec Anémone, Christian Clavier et l’époustouflant Philippe Léotard, "La Vie dissolue de Gérard Floque" de Georges Lautner (sorti le 14 janvier 1987), avec Roland Giraud, Clémentine Célarié et Jacqueline Maillan, et "La Vengeance d’une blonde" de Jeannot Szwarc (sorti le 1er décembre 1994), avec Christian Clavier, Clémentine Célarié, Thierry Lhermitte et Annie Cordy (qui joue la mère de Marie-Anne Chazel). Dans ce dernier film, Marie-Anne Chazel est la femme du présentateur vedette du journal télévisé, flouée par les mœurs du milieu de la télévision.







Depuis le début des années 2000, Marie-Anne Chazel a un peu délaissé le cinéma pour la télévision (entre autres avec la série "Edelweiss" réalisée par Stéphane Kappes et diffusée sur TF1 du 3 janvier 2011 au 2 janvier 2012) et surtout pour le théâtre. La dernière pièce dans laquelle elle joue depuis le 17 septembre 2021 est "La Famille et le Potager" de Bob Martet, mise en scène par Anne Bourgeois au Théâtre des Variétés à Paris, avec Régis Laspalès, pour une « farce tendre, dingue et décalée, au cynisme décapant ». Avec deux représentations notamment ce dimanche 19 septembre 2021.



Dans cette pièce, la mère qu’elle est cache bien "son jeu", puisqu’elle a confié son angoisse à Isabelle Morizet sur Europe 1 le dimanche 5 septembre 2021. Sa fille de 38 ans, qui est aussi celle de Christian Clavier avec qui elle a partagé une trentaine d’années d’existence, est partie au Tibet faire de l’humanitaire, dans des conditions actuelles très difficiles (sanitaires et politiques) : « C’était très difficile à accepter en tant que parents. Mais maintenant, j’ai confiance, je sais qu’elle se débrouille, qu’elle est très adaptée, qu’elle connaît les gens. Elle a tout son réseau d’amis et de soutien là-bas. ». Bon anniversaire !





