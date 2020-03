« Marie des Poules » Béatrice Agenin & Arnaud Denis en état de grâce chez George Sand

Quand une qualité d'écriture rejoint celle d'une interprétation prodigieuse et subtile sous une mise en scène au plus proche du ressenti et de l'indicible, le spectateur est alors emporté dans le plaisir du sublime hors d'atteinte de toute appréciation relative... et c'est tant mieux !

MARIE DES POULES © Fabienne RAPPENEAU

Cette donne exceptionnelle est actuellement celle du Petit Montparnasse où, entouré d'autres pépites théâtrales remarquables, Gérard Savoisien, à la suite de sa "Mademoiselle Molière" ayant emporté un Molière 2019 célébrant Anne Bouvier, est en voie de récidiver avec son nouvel opus concernant, cette fois-ci, la gouvernante de Madame de Nohant autrement dit, George Sand, toutes deux incarnées alternativement sur scène par la merveilleuse ex-sociétaire de La Comédie-Française, Béatrice Agenin.

C'est d'ailleurs la comédienne elle-même qui avait sollicité l'auteur pour qu'il lui rédige une pièce concernant la célèbre châtelaine du Berry, en fonction de sa région natale à laquelle elle est très attachée.

MARIE DES POULES © Fabienne RAPPENEAU

C'est ainsi par le biais de Marie Caillaud qui fut engagée analphabète à 11 ans comme servante responsable du poulailler domanial que le dramaturge allait répondre au désir de Béatrice en lui faisant incarner la vie de "Marie des Poules" au château de Noyant.

En effet, très rapidement cette domestique fut remarquée par la célèbre romancière, pour ses dispositions et son appétence au savoir culturel. Par la suite, devenue jeune fille, ce fut Maurice, fils de George, qui initia celle-ci au Théâtre et au plaisir du jeu.

Étant peu à peu elle-même invitée aux salons littéraires de sa maîtresse où elle put côtoyer et deviser avec Alexandre Dumas fils, Delacroix, Nadar et bien d'autres artistes, cette évolution faramineuse hors de sa condition sociale initiale contribuera à l'émancipation de Marie devenant gouvernante et de surcroît amoureuse de Maurice, celui-ci ayant eu rapidement raison des réticences libidinales de sa protégée.

MARIE DES POULES © Fabienne RAPPENEAU

Mais, voilà, si la destinée tellement souriante à l'égard de Marie semblait avoir pris la tournure d'un conte de fée, n'y aurait-il pas eu antinomie intrinsèque à vouloir s'élever au-dessus de sa classe d'origine ?

Est-ce que ceux qui avaient contribué à cet affranchissement sauraient reconnaître le bien-fondé de sa nouvelle appartenance, celui de son accession à un statut d'initiée ayant acquis de nouveaux codes ?

Autrement dit, Georges Sand si préoccupée de sa propre autonomie sociale, de sa propre libération pourrait-elle concevoir que sa gouvernante, jadis aculturée, puisse désormais avoir atteint ce degré d'intégration qui lui permettrait de briguer la main aristocrate de son fils Maurice ?

MARIE DES POULES © Theothea.com

L'Amour pourrait-il réussir à valider l'ensemble du chemin sociétal parcouru pour accéder à la légitimité du mariage ?

L'essentiel ayant été bien entendu de savoir valoriser la chance tellement improbable de s'être ainsi élevée dans l'échelle sociale, la rencontre amoureuse s'était présentée fortuitement comme l'apogée d'une destinée exceptionnelle à laquelle cependant il ne fallait peut-être pas demander en plus de se mettre en porte-à-faux avec les moeurs du monde au risque de perdre le charme et les atouts d'un vivre ensemble ayant forcément ses propres limites.

MARIE DES POULES © Theothea.com

En tout cas, sur le plateau, Béatrice Agenin, transformiste à vue et à l'ouïe avec Arnaud Denis, merveilleux dilettante poétisent passionnément à "cinq", Marie adolescente puis jeune femme, George & Maurice de surcroît metteur en scène, cette formidable narration en carrosse d'or voire en formidable petit bijou théâtral que les miniatures scénographiques et autres marionnettes de Julien Sommer transportent au pays de l'enfance, là où les sentiments font croire aux rêves les plus fous et qui, pourtant, pourraient se révéler les plus sincères.



photos 1 à 3 © Fabienne RAPPENEAU

photos 4 à 6 © Theothea.com



MARIE DES POULES - **** Theothea.com - de Gérard Savoisien - mise en scène Arnaud Denis - avec Béatrice Agenin & Arnaud Denis - Théâtre du Petit Montparnasse