Maurice Bellet, un penseur en pleine immersion dans son temps

Ouais bof...

Le seul constat lucide est ici :

« Si nous continuos à débiter des discours pieux qui ne parlent plus aux hommes d’aujourd’hui, c’en est fini de l’Évangile. Autant alors le ranger dans les musées où il ne manquera pas de soulever un considérable intérêt d’ordre culturel. On se bousculera pour admirer son immense héritage intellectuel et artistique, la théologie médiévale et les cathédrales… Tout comme on va à Louxor, où les pèlerins sont plus nombreux que jamais, mais où les appareils photo remplacent les sacrifices… De fait, le risque existe chez nous de voir Jésus-Christ rejoindre à son tour ce qu’Ernest Renan appelait « le linceul de pourpre où dorment les dieux morts ». ».





J’ai envie de rajouter : c’est déjà fait. Le christianisme est mort parce qu’il n’a jamais été, dès le départ, une anthropologie totale. Fondant son discours sur le sentiment de façon quasi exclusive et sur le refus de l’intelligence et du savoir (la primauté donnée à la foi) et ne durant dans le temps que par la force des états (royaux et pontificaux), il aurait dû s’effondrer en fait, bien plus tôt.





Prétendre que « Dieu nous aime » ne va plus de soi après les atrocités du siècle dernier…





Fallait pas que les théologiens en fassent un Dieu bon... Là encore on a privilégié le sentimentalisme (papa ne peut pas être méchant..) et l’infantilisme au lieu d’avoir une vraie métaphysique. On peut aussi critiquer les visions anthropologiques fausses du péché originel et bien d’autres choses encore..

Sinon à l’époque de Rome les horreurs existaient aussi.. On dirait presque que le Mal ne serait né qu’au 20ème siècle...







Du reste quand on voit l’auteur de ce texte se référer au christianisme alors qu’à chaque fois qu’il nous pond un texte il se met du côté des forces ploutocratiques cela est risible. On a envie de dire : tout ça pour ça ?





Sinon je ne vois vraiment pas, à la lecture de votre prose, ce que ce Maurice Bellet apporterait de fondamental. En bref, je le lirai pas car vous ne m’avez rien apporté m’incitant à le faire..