Messes pour un Pierre Henry présent ce week-end

« Pierre Henry avait envie d’un dialogue (…) avec un ingénieur du son (…). Il avait une approche à part de l’orchestre de haut-parleurs, dans des dispositions complexes, avec une base d’au moins quatre-vingts enceintes. Il cherchait une configuration pour chacune de ses pièces et en fonction des lieux. On installait au moins deux jours avant pour pouvoir faire des tests et opérer des changements. » (Thierry Balasse, interviewé par Arnaud Merlin en octobre 2017 et diffusé le 22 novembre 2017 sur Radio France).