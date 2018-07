Michel Onfray, mauvais lecteur de Nietzsche dont il se réclame

Eh bien, si naturellement Onfray partit de Nietzsche et proposa un nietzschéisme de gauche, ou bien se posa en nietzschéen de gauche, je dois vous avouer que j'ai bien du mal à envisager qu'on puisse se dire nietzschéen par soi (Nietzsche ayant tout fait pour sur-personnaliser - impersonnaliser via la personnalisation pourtant - sa dynamique, qui exhorte à tous les surpassements et autres divergences), nietzschéen de gauche qui plus est (en tant que Nietzsche réprouvait la petite politique partisane), et enfin même qu'on puisse dire seulement nietzschéisme, puisque Nietzsche évolue au long de son œuvre (ses préfaces réécrites au moment de Zarathoustra, pour tous ses ouvrages antérieurs, prouvent qu'il était dans la démarche de devenir qui il était, en cela cohérent avec lui-même).

En fait, Nietzsche même n'était pas nietzschéen, et n'élaborait pas de nietzschéisme non plus ("Je n'ai pas assez confiance en les systèmes, pour croire en mon propre système."), ce que je mets au compte de sa subsomption psychologique des profondeurs incarnées de l'existence humaine, et pas qu'humaine (ce qu'il appela, tout en se défiant de la grammaire, "volonté de puissance" et, mieux, Dionysos). De sorte qu'au mieux, il y ait un nietzschéisme bataillien, un nietzschéisme deleuzien, un nietzschéisme habermasien, un nietzschéisme onfrayien, un nietzschéisme astorien, un nietzschéisme rossetien, et autant de nietzschéismes qu'il y a de lecteurs attentifs de Nietzsche, tentant d'en (re)constituer l'inhérence via la présomption d'une cohérence structurelle.



C'était mon premier point. Ceci étant, on m'objectera qu'Onfray se pose en subjectiviste radical, de sorte qu'il puisse se permettre ce qu'il veut avec Nietzsche. Peut-être, mais j'estime cela un peu court.



Deuxième point : la dichotomie Apollon-Dionysos, chez Nietzsche, et dès l'Origine de la tragédie, se trouve dans une codynamique du tors ou de la tresse, voire du ruban de Mœbius. Si bien sûr chacun a une définition singulière, il n'en reste pas moins que - et tréfondamentalement dans la tragédie attique - leur binôme coopère en se complétant.

A la limite, en tant que "principes psychologiques incarnés dans les profondeurs de l'existence humaine et pas qu'humaine", Apollon pourrait correspondre au conscient, au Moi, à la raison - Dionysos à l'inconscient, au Soi, à la Grande Raison (le corps). Belle apparence et Un originaire, forme plastique solaire et ivresse kinésique occulte. C'est Apollon qui va informer, maîtriser, dompter Dionysos, qui pourtant rend Apollon nécessaire. Sans Apollon, c'est la folie ; sans Dionysos, c'est le néant.

De sorte que, Onfray établissant les parallèles Apollon-pulsion de mort-dessèchement de l'existence/Dionysos-pulsion de vie-enrichissement de l'existence, il y ait malversation. Pire : il y a moralisation totalement a-nietzschéenne, en ce qu'Apollon correspond alors à un mal absolu qui ne dit pas son nom, et Dionysos à un bien absolu qui ne le dit pas plus. Les deux, trop limpides dans leurs définitions, pour qu'ils appartiennent bien encore à une quelconque psychologie des profondeurs et, ce, quand bien même Onfray exalta les para-psychanalyses encontre Freud.



Il me semble en effet, qu'Onfray, post-soixante-huitard dans la démarche, corresponde assez bien à ce que Vincent Cespédès place sous mai-68, dans son Mai 68, la philosophie est dans la rue : à savoir un rejet des profondeurs, une assertivité de la surface pure seulement, d'un acabit éventuellement deleuzien, dans une sociologie du quotidien très lefebvrienne.

De là, nous avons perdu Nietzsche loin derrière nous ; Nietzsche qui, en nous exhortant avec Pindare à devenir qui nous sommes, ne nous a jamais dit de nous auto-sculpter, d'une façon finalement assez narcissique ("Il y a en nous un bloc de granit rétif à tout.").

Car on a dit d'Onfray que c'était un plumitif obsessionnel (névrosé) pour parler avec Freud, mais je trouve surtout qu'il ressemble à un névrosé narcissique, ayant besoin de ses livres pour se sentir exister, au mieux arrêté au stade du miroir lacanien - stade phallique de l'assertion. Diagnostic qui n'ôte rien à sa valeur médiatique, ni à sa cohérence systématique hédoniste-matérialiste-postanarchiste-moraliste. Et je dis bien moraliste, car enfin, Onfray condamne assez courtement (encore que les livres soient épais) Sartre ou Sade, tandis qu'il exalte de même Camus : à coup de décrets moralisateurs (cf. aussi, son Hegel versus Kierkegaard).

Bref : Onfray valorise un esthétisme, doublé d'un éventuel onirisme, confinant tout aussi bien à l'utopisme voire l'uchronisme.



En quoi, toutefois, il cherche à se positionner "nietzschéennement" en législateur, créateur de valeurs. Ce que je lui laisse, respecte et applaudis même chez lui. A ce point, on peut trouver qu'il correspond à l’Émile Zola de la philosophie (car Émile Zola pensait que sa parole valait pour décret) : il y a un naturalisme philosophique, oxymorique de l'esthétisme a priori, sinon qu'il s'agit bien, dans les deux cas, de s'arrêter au sensitif.



Mais bref : Onfray est un mauvais lecteur de Nietzsche, Nietzsche ni naturaliste ni esthétiste.