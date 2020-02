Miou-Miou, actrice intemporelle

J’aime beaucoup Miou-Miou. Il n’y aurait pas moyen de lui rendre justice avec des illustrations de meilleure qualité ?

Sinon, pour les Valseuses : on a le droit d’être à contre-courant et de penser que le film était vulgaire et beauf comme c’est pas possible ? Si c’est ça l’avant-garde, je préfère rester vieux-jeu.