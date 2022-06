« Mister Paul » alias Jean-Marie Besset en symbiose au Petit Montparnasse

Avec son air ardent d’un Jean-Louis Trintignant jeune, Jean-Marie Besset déboule sur la scène confidentielle du petit Montparnasse doté de cette sorte d’imperceptible rictus pouvant évoquer le chanteur Adamo dans son expression publique, en lui permettant d’emblée, sous un sourire récurrent, la connivence comme l’empathie.

Plongeant illico vers des soucis ménagers de tricots dont les clientes seraient à nouveau adeptes grâce à un renversement de tendance économique dont la mode aurait ses secrets, voici le personnage de Paul qui s’incarne à vue sous les traits de Jean-Marie pour débuter son périple existentiel menant le récit en boucle depuis la passementerie locale jusqu’au retour à Limoux, via Paris, Le Congo et New-York.

Dès les premières minutes du spectacle, l’aisance du comédien séduit par son art de jongler avec les interlocuteurs virtuels et la complicité s’installe spontanément entre l’auteur, l’interprète et le spectateur pour suivre et pénétrer le dédale psychologique, aventurier et amoureux de Mister Paul, originaire de Limoux ayant rapidement compris que pour accomplir sa vie, il fallait d’abord en partir…

Dans cette saga mêlant les expériences, tentatives et réussites successives avec une appétence pour le relationnel au sein d’inévitables déboires et autres malentendus, la petite musique de ce monologue narratif jouant par effets rhétoriques intriqués ne serait pas sans rappeler, certes sur des registres moins excessifs, celle d’un certain Philippe Caubère qui pourrait fort bien avoir engendré ici un nouveau disciple du genre loquace et spectaculaire.

En tout cas, l’homme de Théâtre Jean-Marie Besset fait preuve d’instinct et de maîtrise manifestes par lesquels son regard d’auteur et de metteur en scène dirige, en temps réel, son comportement de comédien parfaitement à l’écoute du tempo en train de se jouer.

Le jeu est remarquable de fluidité, la diction est en pleine harmonie avec le ressenti.

Fringué crooner subtilement chic & choc, l’artiste semble se mouvoir, sous la conduite scénique d’Agathe Alexis, tel un précieux papillon butinant avec effervescence sur toutes les facettes scénographiques mises à sa disponibilité selon un discret mais effectif ballet chorégraphique.

Le spectacle créé en 2019 notamment à L’Atalante de Paris ainsi qu’à l’occasion du festival local NAVA (Nouveaux Auteurs dans la Vallée de l'Aude) reprend actuellement son envolée printanière parnassienne en inaugurant un cycle de six portraits d’autochtones limouxins dont l’auteur projette de nous confier le destin provincial « extraordinaire ».

Mister Paul est donc la première de ces figures éclairées par Besset à la manière d’un témoignage vécu contemporain lié à des racines occitanes pleinement assumées.

Si l’homosexualité est au cœur du parcours du combattant que va livrer Monsieur Paul, c’est au sein des années 50 et 60 vécues par le protagoniste comme son propre désir identitaire de « femme » voulant séduire un « homme » qu'il ira jusqu’à envisager l’opération de changement de sexe programmée à Casablanca en 1970 mais à laquelle, finalement, il renoncera sous la pression familiale.

En contrepartie, il réalisera un brillant parcours professionnel, dicté davantage par des opportunités qu’il aura su saisir au bon moment, l’emmenant à œuvrer au Congo à la réalisation du Transgabonais durant 17 années et, ensuite, à postuler à la responsabilité du Programme des Nations Unies pour le Développement dont il deviendra numéro 2 en fin de carrière avant que d’amorcer son retour au pays.

Perçu par le dramaturge comme un pionnier (1933-2010) pragmatique et résiliant sachant à chaque fois rebondir sur les aléas et l’adversité de la vie, cette personnalité emblématique dépeinte dans sa proximité affective permet ainsi à l’auteur de poser, notamment, la notion du relativisme face au sens à donner à la vie.



