2018. Mon Top 10 du cinéma International

Voici maintenant mon Top 10 International.

Je dois avouer que si j’ai eu beaucoup de mal à classer mes films préférés de la seconde à la 10ème place, alors que je n’ai pas eu la moindre hésitation pour mon film de l’année.

Avant de vous révéler mon classement je voudrais préciser que je regrette juste de ne pas avoir pu inclure les « Ready Player One » et « Pentagon Papers » de Steven Spielberg, ou bien encore « Les Heures sombres » de Joe Wright, avec un grand Gary Oldman dans le rôle de Winston Churchill. Je pense aussi à l’excellent « Everybody Knows » de Asghar Farhadi .

Oui mais voilà, il faut faire des choix. Et un Top 10 ne peut que contenir que 10 films, c’est bien là tout le problème.

10 : « La Révolution silencieuse » de Lars Kraume.

La force inouïe de l’histoire, adaptée d’une histoire vraie, fait largement oublier une mise en scène trop classique.

https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Revolution-silencieuse-prix-courage-2018-05-01-1200935772

9 : « L’insulte » de Ziad Doueiri.

Mise en scène forte et intelligente. Un film qui dénonce l’engrenage de la violence, pour affirmer l’obligation de l’écoute de l’autre.

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/critiques/cinema-l-insulte-quelle-claque-30-01-2018-7530162.php

8 : « Katie Says Goodbye » de Wayne Roberts.

Un scénario assez classique, mais un personnage tellement attachant, qui doit beaucoup à la composition de son interprète.

https://www.leblogducinema.com/critiques/critiques-films/critique-katie-says-goodbye-868249/

7 : « Under the Silver Lake » de David Robert Mitchell.

Un film qui ressemble à un rêve, un rêve imprégnée de la Pop Culture.

https://www.lemonde.fr/cinema/article/2018/08/08/under-the-silver-lake-jeu-de-piste-dans-les-eaux-sombres-de-los-angeles_5340379_3476.html

6 : « The Spy Gone North » de Yoon Jong-bin.

Un grand film d’espionnage inspirée d’une histoire vraie.

http://faispasgenre.com/2018/11/the-spy-gone-north-critique/

5 : « 3 Billboards : les panneaux de la vengeance » de Martin McDonagh

Un film difficile à classer. Tour à tout on est plongé dans le drame social, la comédie grinçante, le thriller. Et le tout emmené par d’excellents acteurs, à commencer par la surprenante Frances McDormand.

https://www.avoir-alire.com/3-billboards-les-panneaux-de-la-vengeance-la-critique-du-film

4 : « The Rider » de Chloé Zhao.

Un western moderne bouleversant. Des images sublimes. Un film rare.

https://www.lemonde.fr/cinema/article/2018/03/28/the-rider-chevauchee-a-travers-le-mythe_5277377_3476.html

3 : « Leto » de Kirill Serebrennikov.

Une mise en scène inventive au service de la musique, de l’amour et de la liberté.

https://www.franceinter.fr/emissions/pop-co/pop-co-03-decembre-2018

2 : « First man », le premier homme sur la lune » de Damien Chazelle.

Bien plus qu’un biopic. On apprend beaucoup sur les années qui ont précédé le premier pas sur la lune. Réalisation grandiose.

http://www.filmdeculte.com/cinema/film/First-Man-le-premier-homme-sur-la-Lune-6737.html

Mon film de l’année 2018.

1 : « Hostiles » de Scott Cooper.

Un western digne des plus grands. Un chef-d’oeuvre.

https://www.leblogducinema.com/critiques/critiques-films/critique-hostiles-867399/