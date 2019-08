Mort de Peter Fonda, le motard légendaire de Easy Rider

L'acteur Peter Fonda, le hippie du road-movie Easy Rider (1969), s'est éteint à l'âge de 79 ans vendredi soir à son domicile de Los Angeles.

L'acteur phare d'Hollywood a succombé des suites d'un arrêt respiratoire causé par un cancer des poumons a indiqué la famille dans un communiqué transmis à l'AFP. Dans un vibrant hommage, la famille a souhaité mettre en lumière « son esprit indomptable et son amour de la vie », et invite les fans à porter « un toast à la liberté » en son honneur.

La famille Fonda comprend des figures emblématiques telles que Henry Fonda, son père (décédé) et sa sœur Jane Fonda qui l'a accompagné dans ses derniers instants. Il est « parti en riant » précise-t-elle dans une déclaration à l'AFP.

Réalisé par Dennis Hopper et coécrit par Peter Fonda, Easy Rider est une ode à la liberté, un film anticonformiste qui plonge dans l'Amérique répressive et brutale des Sixties. C'est un film mythique, qui a marqué de son empreinte le cinéma américain en apportant du sang neuf et en inaugurant le Nouvel Hollywood, véritable révolution contre-culturelle. L'image de Peter Fonda chevauchant sa Harley-Davidson dans un ballet Rock est restée dans les mémoires. Un exemplaire de cette chopper, peinte aux couleurs de l'Amérique, s'est vendue en 2014 à 1,35 million de dollars aux enchères.

La disparition de l'acteur a mis les réseaux sociaux en émois et a ébranlé Hollywood. Joseph Gordon-Lewitt a tweeté : « Icône #PeterFonda » tandis que la réalisatrice américaine Ava Duvernay a simplement tweeté « repose en paix », en accompagnant son post d'un selfie réalisé avec l' icône.

Le 14 juillet dernier, on célébrait le 50ème anniversaire de la sortie d'Easy Rider. A cette occasion, Peter Fonda avait prévu d'organiser une projection du long-métrage agrémentée d'un concert de musiciens interprétant la célèbre musique du film, dont le flamboyant Born to be wild du groupe Steppenwolf.

La carrière de Peter Fonda fut prolifique. Peter Fonda gagna un golden Globe en 1998 pour son interprétation majestueuse de père réservé dans le film L'Or de la vie de Victor Nuñez et poursuivit sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Son dernier film The Last Full Measure de Todd Robinson sortira en octobre aux USA.

Militant écologiste de longue date, l'acteur avait laissé éclater son indignation en 2011 en plein festival de Cannes en fustigeant la politique environnementale de Barack Obama.