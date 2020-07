Mucha, artiste phare de l’Art nouveau et de la Tchécoslovaquie

« Le style est, pour l’œuvre d’art, ce que le sang est pour le corps humain ; il le développe, le nourrit, lui donne la force, la santé, la durée. » (Eugène Viollet-le-Duc, 1868).





Le peintre tchécoslovaque Alphonse Mucha est né il y a cent soixante ans, le 24 juillet 1860 près de Brno, en Moravie, et est mort le 14 juillet 1939 à Prague. Comme Toulouse-Lautrec, il a réalisé de nombreuses affiches et posters et fait partie des artistes phares de l’Art nouveau, comme Louis Majorelle, Émile Gallé ou encore Gustav Klimt.



Lorsque l’on visite Prague, très belle capitale tchèque, l’un de phare de la culture européenne, on préfère souvent rester en plein centre-ville, et il faut dire qu’il y a beaucoup à visiter (le château, les synagogues, etc.). Néanmoins, il peut être intéressant à prendre le bus et à s’éloigner du centre historique pour atteindre le Palais des foires et expositions, un bâtiment imposant, du style Bauhaus, inauguré à la fin des années 1920 et qui aujourd’hui sert de musée pour exposer les œuvres contemporaines de la Galerie nationale de Prague. Au moins quatre étages, de la très grande surface, un cadre idéal pour les visiteurs qui ont besoin de calme et de recueillement, et un artiste national mis en valeur, Alphonse Mucha.



Après des études à Munich, Mucha a séjourné à Paris entre 1887 et 1906. Tout en continuant ses études, il y trouva beaucoup de travail de graphisme pour réaliser des affiches et posters, dans une capitale européenne aussi très culturelle (Exposition universelle de 1889, etc.). Il réalisa des illustrations et des décorations, fut recruté également par la maison d’édition Armand Colin. Par un concours de circonstances, Mucha réalisa entre Noël 1894 et le Nouvel An 1895 l’affiche célèbre annonçant la pièce de Victor Sardou dans laquelle Sarah Bernhardt jouait au Théâtre de la Renaissance, à Paris. Avec ses nombreuses œuvres, il gagna à Paris sa notoriété et sa reconnaissance.







Mucha a séjourné ensuite aux États-Unis entre 1906 et 1910, successivement à New York, Chicago et Philadelphie. Voulant exacerber le nationalisme slave, un mécène américain de Chicago (Charles Richard Crane, qui a fait fortune dans la plomberie) a financé la réalisation d’une monumentale fresque, "L’Épopée slave", que Mucha a peinte après son installation à Prague pendant une vingtaine d’années, entre 1910 et 1928, et qui est exposée depuis le 10 mai 2012 au Palais des foires et expositions que j’évoquais plus haut.



Après l’indépendance de la Tchécoslovaquie le 28 octobre 1918, Mucha fut considéré comme un artiste national et il réalisa de nombreux travaux pour son nouveau pays (timbres, décorations de bâtiments culturels, églises, etc.). Il est mort à 78 ans peu après l’invasion de la Tchécoslovaquie par les nazis, acceptée lâchement par les Accords de Munich.



Je propose ici, très modeste musée virtuel, quelques exemples de ses œuvres connues…





















































