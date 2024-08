@Fergus @rosemar

Une voix très faible n’est ni douce ni dure, elle est au maximum de ses capacités. Ca s’appelle de la chansonnette, du fredonnement, etc...

Elle n’avait pas d’expression parce que ça demande un volume même pour chanter piano (on sent toujours la réserve derrière et la voix est puissante) et de la couleur.

Elle était monocorde et unicolore en plus d’une tessiture très courte et donc des mélodies assez simplistes. Avec bien sûr l’orchestration légère qui convient : quand on n’a pas de spinto, on ne passe pas sur l’accompagnement, c’est comme ça.