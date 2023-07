Musiques d’ici et d’ailleurs...

Un duo de charme pour ce concert : Héloïse Clauss-Bezault, flûtiste, et Estelle Neidzweidz, pianiste... avec un programme qui nous entraîne dans un voyage à travers tous les continents...

D'abord en Asie, en Chine avec l'interprétation d'une pièce de Ma Sicong : Dance of Autumn Harvest... un air assez rapide et vif qui s'alanguit doucement...

On perçoit comme un alliage entre musique occidentale et musique populaire de ce pays...

Puis, on voyage vers l'Océanie avec un air traditionnel d'Indonésie : la flûte utilisée est un suling qui vient de Bali... "Le suling ne s'accorde pas et c'est exprès pour que ça chatouille les oreilles...", nous dit Héloïse Clauss-Bezault, et on écoute avec ravissement ce son oriental et exotique qui nous transporte au bout du monde...

On se laisse ensuite envoûter par une musique syrienne de Dia Succari : Danse du printemps... un air virevoltant, sautillant, une mélodie légère : on a l'impression de voir le vol d'un papillon, et d'entendre le chant d'un oiseau... un pur bonheur !

Nous voici bientôt en Europe centrale avec six Danses populaires roumaines de Béla Bartok : une suite de six courtes œuvres pour piano composées par Béla Bartók en 1915.

Cet ensemble de danses est composé de six mouvements et, d'après le compositeur, il devrait être interprété dans son intégralité en quatre minutes et trois secondes. Une alternance de rythmes variés, des airs sautillants, enjoués, vifs...

Et comment ne pas être séduit par la Sicilienne de Philippe Gaubert ? Un air charmeur, ondoyant, une merveille de limpidité, de douceur, d'harmonie...

Direction le Royaume-Uni, avec une composition de Ian Clarke : Hypnosis... une musique vraiment envoûtante, répétitive, tourbillonnante...

Le continent Africain n'est pas oublié : African Song de Abdullah Ibrahim, une mélodie joyeuse, rythmée, pleine de gaieté et d'entrain.

Enfin, honneur à l'Amérique du Sud avec un tango d'Astor Piazzolla... Tango Preparense, un tango renversant, enlevé...

Un grand merci aux deux musiciennes pour ce voyage pittoresque à travers le monde... un beau moment de rêves et d'évasion...

Un spectacle présenté lors des Jeudis de Nîmes au Carré d'Art...

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2023/07/musiques-d-ici-et-d-ailleurs.html

Vidéos :