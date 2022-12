Mylène Demongeot, naturellement chat !

« En douce, [je] vais [au cinéma] autant que je peux, parfois en resquillant quand je n’ai pas d’argent et pour en avoir, je vole dans le porte-monnaie de maman ou bien je supplie mon père qui se laisse faire. Parfois j’arrive à voir deux films le mercredi, deux le samedi et encore le dimanche après-midi… et puis, à cette époque, on peut entrer quand on veut, même si le film est déjà commencé et rester à plusieurs séances. » (Mylène Demongeot, 2007).