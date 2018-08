Napoléon s’était-il converti à l’Islam ?

« C’est en me faisant catholique que j’ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j’ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais le peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. »

Napoléon Bonaparte, Déclaration au Conseil d’État le 1er août 1800.







je crois que tout est dit ^^