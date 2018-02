Néfertiti, es-tu là ?

La fin de vie et l’emplacement de la momie de la reine Néfertiti reste une énigme, mais une énigme qui a peut-être du souci à se faire.

Les autorités égyptiennes viennent en effet d’annoncer le début d’une troisième phase de recherches non destructives, le long de la paroi Nord de la chambre funéraire de Toutankhamon.

Découverte en 1922 par l’archéologue Howard Carter dans la Vallée des Rois, cette tombe royale est un roman en soi, au même titre que l’histoire – encore incomplète – de l’un des derniers pharaons de la XVIIIème dynastie mort vers 1327 avant notre ère. Son père était Akhenaton (autre nom Amenhotep IV) le « roi hérétique » qui remplaça les dieux classiques par le culte du dieu solaire Aton, ferma les anciens lieux de culte et confisqua les biens du clergé au profit de l’Etat. Cette période révolutionnaire fut de courte durée, le successeur de Toutankhamon rétablissant l’ordre ancien et s’efforçant d’effacer les traces de cette période « hérétique ». D’où la difficulté de bien appréhender les événements et les personnages du moment.

Il est acquis qu’Akhenaton était le père de Toutankhamon, et Néfertiti la plus connue et la plus belle des épouses de ce même Akhenaton, mais par contre il n’est pas établi que Néfertiti fut en fait la mère de Toutankhamon. De récentes recherches à base d’ADN, sur une momie dite de la « jeune femme », parfois désignée comme étant celle de Néfertiti, démontreraient au contraire que « Tout' » aurait eu pour mère l’une de ses demi-sœurs – donc une fille d’Akhenaton, dont on ne connaît pas la mère mais nécessairement une épouse du Pharaon – et pourquoi pas Néfertiti. A moins que sa mère (à Tout’) ne fusse en fait une sœur de son père. Bref, avec de telles pratiques il ne faut sans doute pas s’étonner que la dynastie n’ait plus duré très longtemps !

L’origine de Néfertiti, tout comme la date de sa mort, son rôle réel dans la gestion du royaume, et son éventuel rôle de Régente dans la période d’intérim entre la mort d’Akhenaton et la montée sur le trône de Toutankhamon, reste mystérieuse. Mais même si Néfertiti et Toutankhamon n’avaient pas de liens de sang, les recherches en cours dans la tombe de ce dernier tentent de démontrer un autre lien, celui d’un partage de sépulture.

En effet selon une théorie proposée en 2015 par l’égyptologue Nicholas Reeves (1), les nombreuses anomalies relevées dans le tombeau de Toutankhamon indiquent que cette chambre est plus petite que sa taille originelle, et donc qu’il existe au moins une autre chambre dans le prolongement de celle-ci. Chambre qui pourrait être celle de Néfertiti.

Les soupçons portant sur ce tombeau ne datent pas d’hier. Déjà en 1984 l’égyptologue Gay Robins publiait un papier sur les anomalies dans les proportions des peintures : sur le mur Nord elle sont basées sur une grille de 20 carrés, alors que sur les autres murs il s’agit d’une grille de 18 carrés. Donc soit la réalisation de la chambre s’est faite dans l’urgence avec deux équipes ne travaillant pas de la même manière, soit l’actuel mur Nord fut repeint après la décoration initiale. Afin de couvrir des traces d’ouvertures qui furent rebouchées à la mort de Toutankhamon ?

En 2009 la société Factum Arte fut commanditée pour réaliser un scan 3D du tombeau dans le cadre d’un projet muséal. Reeves, examinant les scans du mur Nord (qui percent la peinture), y vit des traces d’ouvertures bouchées. Ce fut le point de départ de sa théorie.

Cette idée fut renforcée en 2012 avec la découverte que le fond d’origine du mur Nord était blanc puis repeint en jaune, alors que les fonds d’origine des autres murs sont jaunes. Cette même année le ministre des antiquités égyptiennes lui-même, Mamdouh El Damaty, découvrit que la base du mur Nord était peinte sur du plâtre, alors que le haut du mur était peint sur la pierre brute.

Ce faisceau d’indices déboucha sur la théorie de Reeves comme quoi on avait en réalité créé dans l’urgence la sépulture de Toutankhamon, qui est mort très jeune, en récupérant une partie de la chambre funéraire de Néfertiti : condamnation du passage menant à Néfertiti à travers le mur Nord, camouflage avec un travail de peinture plutôt mal fait au regard des standards de l’époque, et le tour est joué.

En novembre 2015 les autorités autorisèrent un scan thermographique du tombeau, dont le principe est qu’un mur plein et un mur cachant une cavité n’ont pas tout à fait la même température. De fait ce scan montrait des différences de température à certains endroits du mur, difficilement explicables autrement que par la présence de cavités. A la fin du même mois un spécialiste japonnais en GPR (une forme de radar permettant de sonder le sol), Hirokatsu Watanabe, fit un scan radar du fameux mur et déclara qu’il y avait clairement de grandes cavités derrière les murs Nord et Ouest, et qu’il pouvait même discerner des objets métalliques !

Cependant les résultats de Watanabe paraissaient suspects à certains spécialistes, ce qui fait qu’en mars 2016 une équipe du National Geographic eut l’autorisation d’entreprendre sa propre campagne à l’aide d’un autre système GPR, qui contredit les résultats de Watanabe : rien. Du moins pas de signes de cavités. Problème, qui croire et que faire ?.

Afin de tirer l’affaire au clair, une troisième campagne GPR vient de débuter, cette fois une opération menée conjointement par trois sociétés spécialisées (Geostudi Astier, 3DGeoimaging, et Terravision) sous la direction du physicien Francesco Porcelli de l’Université Polytechnique de Turin, et bien entendu du ministère égyptiens qui surveille très étroitement la chose. C’est du lourd et la réponse sera définitive : y-a-t-il oui ou non des anomalies indiquant la possible existence de chambres de l’autre côté des murs ? Si oui il faudra alors se décider sur comment confirmer ces observations, en forant quelque part je présume. Réponses attendues d’ici quelques semaines.

S’il s’avère qu’il existe une ou des chambres cachées, qu’on arrive à y faire entrer un mini robot doté d’une caméra, et qu’on y voit un sarcophage et un trésor l’effet sera atomique. Du point de vue archéologique d’une part, avec la probable découverte de la sépulture de la mythique Néfertiti. Du point de vue politique et économique d’autre part, un tel scoop devant donner un coup de lustre à la catastrophique image du dictateur al-Sissi et son régime militaire. Un événement aussi susceptible de faire revenir les touristes ayant déserté l’Egypte du fait des risques d’attentat. Et qui tomberait à pic pour l’ouverture du grand musée archéologique que l’Égypte construit actuellement au Caire près des Pyramides…(2). Un alignement d’étoiles digne de la ceinture d’Orion ! (3)

Il est aussi inutile qu’intéressant de constater la relation entre l’histoire de ce tombeau et le climat politique de la région. Le court règne de Toutankhamon marqua la fin de la « révolution » menée par Akhenaton et le retour au système de croyance de Thèbes. 3 200 ans plus tard sa sépulture est (re)découverte par Carter dans un contexte politique à nouveau troublé : l’Égypte vient de proclamer son indépendance (mars 1922, quelques mois avant la découverte) et les relations sont très tendues avec les Britanniques. Les Occidentaux qui financent les expéditions en espérant profiter de la vente des objets découverts, doivent composer avec ce premier « printemps arabe » et la plupart des objets du tombeau de Toutankhamon restent en Egypte. Aujourd’hui, en 2018 et après le « printemps arabe » de 2011 ayant mené le frériste Mohamed Morsi au pouvoir, pouvoir rapidement récupéré par l’armée après le coup d’Etat de 2013 , l’Egypte se retrouve avec une population prise en étau entre la dictature militaire d’al-Sissi et la menace islamique.

Néfertiti et Toutankhamon, acteurs puis témoins d’une civilisation riche et puissante qui régna en Egypte durant trois millénaires avant de succomber aux invasions diverses, seront-ils bientôt les faire-valoir d’une opération marketing à la gloire d’un roi nu, ou la cible de religieux dégénérés ?

