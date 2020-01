Noir Désir, Post-Mortem

Alors que d'Universal sort un nouvel album de Noir Désir le 24 janvier 2020, il est temps de revenir sur l'histoire d'un des plus grands groupes de rock français de ces trente dernières années. Au-delà des polémiques, des tragédies, il était temps de remettre les membres du groupe à la leur juste place. Car ces quatre artistes (et plus si l'on prend en compte ceux qui quittèrent Noir Désir durant son existence) ont fonctionné de façon équilibrée et démocratique pour composer quelques-uns des grands tubes rock français. Il aura fallu dix années de travail, de rencontres, de hauts et de bas pour faire naître un livre qui est sans nul doute le plus documenté et le plus véridique sur l'histoire artistique de ce groupe que des millions de français ont adoré. Retour sur plusieurs décennies d'une aventure extraordinaire.

Génèse.

Ce livre est né de rencontres, de hasards et de touches du destin. C'est en 2008 que je fus contacté par Patrick Eudeline, le cultissime journaliste de Rock & Folk, leader d'un des premiers groupes de punk français et écrivain singulier. Bertrand Cantat venait à peine d'être libéré, en liberté conditionnelle, que les éditions Scali et Patrick Eudeline, directeur de collection, me proposèrent d'écrire une biographie de ce groupe. S'ils posèrent leur dévolu sur moi, c'était parce que je sortais mon premier roman, un raod-récit sonique, mais aussi parce que j'étais très suivi sur Myspace.

A la signature du contrat, j'avais seulement cinq semaines pour "pondre" un livre complet sur Noir Désir. Cinq semaines de travail de jour, de nuit, sept jour sur sept. Le challenge était audiacieux, mais j'eus la force de le relever. Dès sa sortie en juin 2008, je dus résister à une vague énorme de solliciations, de critiques mais aussi d'ovations. Le livre rencontra son public, quelques milliers de lecteurs, jusqu'à ce que Scali coule, empêtré dans les dettes, les impayés et les échecs commerciaux d'autres livres que le mien. J'eus à m'asseoir sur mes droits d'auteur tout en ayant à subir l'animosité d'internautes aveugles me reprochant de faire mon beurre sur le malheur des gens, de me faire un nom sur un drame. Or le livre n'était précisément pas cela. C'était une biographie d'un groupe, de TOUS ses membres, avec le respect dû à chacun.

Traversées du désert.

Tandis que mes romans et autres écrits rencontraient leur public, la biographie resta dans un tiroir jusqu'à ce que mon éditeur historique me proposa de le rééditer à condition d'écrire une bio de Manu Chao. Ce fut chose faite en 2009. Ce fut un succès d'estime mais l'ombre des soucis continua à s'abattre sur moi. Régulièrement menacé par des anonymes et des moins anonymes, traité de tous les noms d'oiseaux par certains (pro et anti-Cantat) et harcelé par certains médias "fouille-merde", je décidai de me jeter dans l'oubli et mettre ce livre dans le cagibi de ma vie. On ne cessa pourtant pas de me contacter quelques années encore pour apporter un témoignage sur les drames qui entouraient le chanteur du groupe. Je refusai toutes les interviews des plus grandes chaînes de télé, des plus grands journaux, des plus grandes radios. Cette biographie avait causé de franches blessures dans ma propre vie. Je donnai la primauté à l'écriture de mes romans et à mes autres activités littéraires.

La naissance d'une biographie.

C'est en octobre 2017 que je rencontrai Faustine, éditrice au Camion Blanc, lors d'une des soirées littéraires que j'organisais à Paris. Nous nous sommes tout de suite entendus, au point de décider de sortir ma biographie du placard et de la rééditer. Mais pas en l'état. Il fallait la rafraîchir, la mettre à jour. Et l'aventure prit une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Contre toute attente, je parvins à me mettre en contact avec le guitariste de la formation : Serge Teyssot-Gay. Et ce fut une révélation humaine. J'avais, avant ça, la conviction, qu'il avait joué un rôle central dans le groupe, bien plus que ce que les médias et le public pouvaient en dire et en penser. Je ne m'étais pas trompé. Après de nombreux échanges, et une affection mutuelle qui s'instaura, j'ai découvert que ma "thèse" était la bonne. Il avait été l'architecte, le penseur musical du groupe. Ce n'était pas lui qui me le disait. C'était ce que je tirais de nos rencontres. Mon opinion, ma vision, ma conviction. "Noir Désir, Post-Mortem" est le fruit de destins. Cette biographie est, à ce jour, et n'y voyez aucune prétention de ma part, la plus complète, la plus proche de la vérité et la plus documentée qui ait été écrite.

En retraçant toute l'histoire du groupe puis du parcours individuel de chacun de ses membres après la mort de Noir Désir, j'ai voulu donner toute leur place à leurs oeuvres. Le chapitre consacré à Serge Teyssot-gay est cependant celui dont je suis le plus fier. Dans l'ombre, méconnu des français et même des fans du groupe, il a déployé une nébuleuse artistique exceptionnelle qui ne cesse de s'étendre aujourd'hui encore.

Noir Désir, Post-Mortem. Léonel Houssam. Préface de Faustine Sappa. Editions Camion Blanc. 2019. 468 pages. 32€.