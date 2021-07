Nordiques, Germains ou Germaniques, Scandinaves, vikings ... comment bien nommer ceux du Nord-Est européen en Mers du Nord et Baltique ?

On dit Nordiques pour aller vite, mais dans l'antiquité l’Écosse est peuplée par des Scots, tout comme l'Irlande, avec un apparentement génétique tout le long du littoral armoricain, vendéen, basque et ibérique, jusqu'en Lusitanie (qui pourrait d'ailleurs avoir voyagé du Sud au Nord). Le Nord-Ouest atlantique, n'a rien à voir avec le Nord-Est européen en Mers du Nord et Baltiques.



On dit Germains puis Germaniques, mais c'est Jules César qui a généralisé le nom d'une seule tribu, à caractère celtique d'ailleurs, pour parler des peuples au-delà du Rhin dont il fit une frontière alors qu'il y avait des échanges et des peuples "intermèdes" entre les cultures. De même, il fit une frontière des Pyrénées, alors qu'au Nord des Pyrénées il y avait aussi des Ibères (Celtibères) de Bordeaux à Narbonne en passant par Toulouse. Les découpages administratifs romains sont trompeurs.



On dit Scandinaves, mais ça ne fait référence qu'à la péninsule baltique, et peu au Danemark ainsi qu'à l'Allemagne et la Pologne littorales. Les Scandinaves nomment avant tout les populations modernes.



On dit vikings, mais il ne s'agit que d'une fonction d'explorateurs issus des régions dont nous parlons (nordiques, germaines, germaniques, scandinaves). Et encore, uniquement au cœur du Moyen-Âge, ère féodale et chrétienne par ailleurs.

Ne seraient-ce que les Gallo-Romains, ont disparu en tant que tels sous la coupe des Francs chrétiens catholiques romains ... tandis que les Celtibères évoqués tout à l'heure, sont sous la coupe des musulmans d'Al-Andalus après avoir été sous la coupe des Wisigoths chrétiens ariens romains.

Les vikings n'ont rien à voir avec les Celtes dominés des siècles plus tôt, encore que leurs aïeux dans le Nord-Est européen, aient échangé avec les Celtobrittons, les Celtobelges, les Celtitaliques, les Celtothraces, voire les Celtogaulois et les Celtogalates (les fameux peuples "intermèdes" cités plus haut à propos des Germains ou Germaniques) et encore qu'il existait toujours un substrat celtique en Europe atlantique à l'ère viking ...



Alors, comment faut-il nommer ceux du Nord-Est européen en Mers du Nord et Baltique ?



Image : autel dédicacé à Mars Thincsus

syncrétisme dano-romain de Týr (IIIe siècle, Housesteads, Northumberland).

Pour ma part, je propose Danes, car ça a la brièveté de Celtes, Slaves ou Baltes ; ça fait référence à une culture concernée à la croisée de toutes ces régions, dont le nom provient d'un roi mythique du Chronicon Lethrense depuis les Balto-Slaves ; et ça fait un clin d’œil aux Dúnedains, dans le Seigneur des Anneaux (or J.R.R. Tolkien s'est justement inspiré de la réalité en question).



Bien sûr, comme pour les diversités celtes, on peut préciser avec les Danois proprement dits, les Danorvégiens, les Danosuédois (de l'Antiquité au Moyen-Âge) ...

... les Danoceltes (au centre-nord de l'Europe, au cœur de l'Allemagne et de la Pologne, durant l'Antiquité seulement) ...

... les Danoromains (en Bretagne, comme avec l'autel en image ci-dessus) ...

... les Danoslaves (c'est-à-dire les fameux Varègues au Môyen-Âge) ...

... les Danormands (connus en France au Moyen-Âge, dont est issu Guillaume le Conquérant) ...

... les Danislandais (au Moyen-Âge et jusqu'au Groenland et en Vinland, vu la faiblesse de peuplement au-delà de l'Islande) ...

... les Danobrittons (les fameux vikings conquérants la Grande Bretagne, ainsi que l'envahisseur normand) ...

... les Danogascons (sous-connus mais très importants), avec lesquels on peut englober des Danhispaniques et Danolusitaniens (au Nord de l'Espagne et en Lusitanie/Portugal), et ainsi de suite en Méditerranées.



Voilà comment il me semble pratiquer la justice de Týr ... (dieu dane antiquement plus important qu'Oðinn, qui pourrait bien résulter d'un syncrétisme danocelte jusqu'en Merlin) ...



... voilà comment il me semble pratiquer la justice de Týr, disais-je, pour désigner les Antiques Nordiques Germano-Scandinaves dont ressortiraient les vikings au Moyen-Âge, désormais.







