Ode à ces séries télévisées qui m’ont fait grandir

On le répète souvent, le trop est l'ennemi du bien. Certaines choses nous paraissent plus saines que d'autres. Faire du sport semble meilleur pour la santé que manger ; les livres sont une meilleure nourriture pour l’esprit que la télévision. En réalité, tout n’est jamais ni tout blanc ni tout noir. Aucune démesure n’est bonne, il faut un juste milieu.

Un équilibre en toute chose

Si on offre au monde un regard attentif, on se rend vite compte qu’il y a ici bas autant d’esclaves de la dépense physique que d’accros aux plaisirs de la table. Trop de lecture peut aussi parfois provoquer quelques dégâts. Que dire d'un enfant qui a passé son enfance les yeux rivés sur les pages d’un livre, et la tête dans les nuages ? A-t-il une vision plus juste ou plus déformée de ce qui l’entoure ? Ne risque-t-il pas, en grandissant, de se remplir d’amertume en s’apercevant que le monde n’est pas aussi romanesque que ce qu’il avait imaginé depuis sa fenêtre ?

Loin de moi l’idée ou même l’envie de jeter la pierre aux livres. Ils sont un merveilleux concentré d’imagination et de possibles évasions vers l’inconnu. Dans la liste ce que j’emporterais sur une île déserte, ma bibliothèque serait en tête (un seul livre ne suffirait jamais). Mais aucun livre ne justifie de fermer son esprit à d’autres loisirs. Et bon gré mal gré pour les quelques réfractaires, les séries télévisées peuvent elles aussi nous apporter une réflexion plus profonde qu’un “Amanda va-t-elle finir par se laisser séduire par John ?”.

Bien entendu, mes pensées en écrivant ces mots ne vont par vers des Feux de l’Amour ou encore vers des Plus belle la vie.

Des séries qui donnent à réfléchir

Je pense à des séries qui ont demandé du cœur à leurs créateurs. Des séries dont les personnages incarnent de vraies valeurs et dont les histoires revêtent de véritables dimensions humaines.

Pour prendre ce qui me semble l’exemple le plus juste, peut-être avez-vous déjà eu l’occasion de voir ou d’entendre parler de This is us.

Il y aurait des millions de choses à dire sur cette série. Et encore bien plus de raisons de l'aimer. Il faudrait s'attarder sur chaque détail, chaque personnage, chaque larme et chaque sourire. C'est ce qu'on appelle communément, aujourd'hui sur le web, une histoire heart-warming. Une histoire qui réchauffe le cœur, une histoire qui fait du bien aux plaies. Une histoire qui fait et qui donne à réfléchir.

Dans This is Us, pas de grand coup d'éclat, ni de dragon qui vient enlever une princesse, ou encore d'allées couvertes de pétales de rose. Mais la preuve, encore et encore, que le véritable amour est un long chemin semé d'embûches, à parcourir à deux ou à plusieurs. Et qu'une vie commune - que ce soit en couple ou en famille - se construit petit à petit, au jour le jour... pierre après pierre. Et chaque personnage nous rappelle que peu importe notre âge, nous n'avons de cesse de grandir, d’apprendre.

Life sentence, malgré quelques faiblesses scénaristiques, m’a fait réfléchir sur le poids des secrets et le sens du sacrifice au sein d’une famille. Que sommes-nous prêts à endurer et jusqu’à quel point, pour protéger ceux qui nous sont chers ?

The Alienist m’a rappelé que le manichéisme est un principe ne s’appliquant pas à l’être humain. Même le héros a sa part d’ombre. Même le héros a des démons, tapis dans l’ombre et prêts à l’engloutir à sa moindre faiblesse.

Je pourrais en citer bien d’autres, certaines interrogeant avec plus ou moins de profondeur des sujets qui nous touchent.

Les séries ne pourront jamais, ô grand jamais remplacer les livres. Mais l’un ne devrait pas empêcher l’autre. Et voila pourquoi, juste pour cette fois, j’aimerais rendre un hommage à ces series qui m’ont grandir, méditer, et qui ont nourri mon imagination, et ce différemment de mes romans préférés.

Les séries, à leur manière, nous plonge dans des univers qui nous poussent à nous reposer ces grandes questions de l’existence humaine : qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous ?

Comme toute bonne chose, à consommer avec modération bien sûr !