Jusqu’à présent, il n’existait pas d’album de reprises de Johnny Hallyday, tant il semblait difficile, voire impossible, d’interpréter ses chansons. C’est pourtant le défi qu’ont réussi à relever une quinzaine d’artistes.

C’est la première fois, en presque soixante ans de carrière, que Johnny Hallyday confie ses chansons à d’autres artistes. Difficile à convaincre au départ, le chanteur a fini par s’intéressé au projet : « Nous avons pris beaucoup de plaisir avec Laeticia à s’y impliquer artistiquement et ça a été une réelle joie pour moi de le superviser, je respecte et remercie infiniment les artistes présents sur ce disque ». Réalisé sous la houlette de son directeur musical, qui est également son guitariste, Yarol Poupaud, l’album "On a tous quelque chose de Johnny" ne fait que confirmer l’immense popularité du chanteur. Mixé au Labomatic par Dominique Blanc-Francard, ce projet fédérateur réunit des artistes de différents horizons s’appropriant les incontournables de la légende française du rock.

Parmi les artistes qui participent à l’album on peux entendre Louane, ou Kendji Girac qui ouvre avec l’Envie, mais aussi FFF, Amel Bent (Que je t’aime), Gaëtan Roussel (Je te promets) ou Raphaël (Tes tendres années). Patrick Bruel y chante J’ai oublié de vivre. Benjamin Biolay, parle du morceau qu’il interprète : « C’est la première chanson de Johnny Halliday que j’ai connue, Retiens la nuit, c’est dans le film Les parisiennes ».

Florent Pagny - requiem pour un fou (extrait)

Garou qui interprète Ma gueule explique son choix : « J’avais vraiment envie de faire un titre ou ça dégaine quoi, ou il y a de la puissance, de la force, parce que c’est ce qui représente beaucoup Johnny, et c’est ce que j’aime faire aussi. Je pense que c’est là dessus qu’on se ressemble un peu… C’est un grand artiste, un grand chanteur. Quand Johnny rentre dans une pièce, c’est quelque chose d’imposant, qui à la fois est désarçonnant, mais en même temps, il est tellement sympathique et bienveillant avec toi… Pour moi, c’est facilement comme un père de la musique. »

Certaines reprises sont intéressantes : Thomas Dutronc interprétant Gabrielle, Gauvain Sers, qui a préféré adapter Le Pénitencier en balade folk : « L’interprétation était tellement forte que ça allait être très dur de reprendre une de ses chansons. » ou Calogero, qui propose une très belle interprétation de Elle m’oublie.

Calogero - Elle m'oublie (extrait)

« On a tous quelque chose de Johnny », sortie le 17 novembre 2017