« Oppenheimer » : bombe filmique ou pas ?

Vu Oppenheimer récemment au cinéma (mk2 Odéon, Paris), biopic emphatique du réalisateur anglo-américain Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique, un certain Robert Oppenheimer (physicien américain, 1904-1967, expert en physique théorique et directeur scientifique du département de génie, Projet Manhattan, projet de recherche qui produisit la première bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale), film-fleuve (3H, trop long !) annoncé ouvertement comme le blockbuster de l’été, même si Barbie sorti au même moment, film pop sursignifiant, avec un féminisme de bon aloi bien dans l’air du temps, et gentillet à la gloire de la firme de jouets américaine Mattel, commence manifestement, au box-office, à lui faire de l'ombre puisqu'en première semaine, en France, le scientifique génial a fait 842 867 entrées alors que la poupée en plastique de Greta Gerwig, de son côté, 1 257 645.

Science sans conscience n’est que ruine de l’âme

« Je deviens la Mort, le Destructeur des Mondes », phrase entendue plusieurs fois dans ce pachydermique film biographique et prononcée par l’intéressé lui-même, connaissant le sanskrit (cet érudit, scientifique doué et juif éclairé était capable, nous dit-on, d’apprendre le néerlandais en un semestre), mots en fait empruntés par Oppenheimer de la Bhagavad-Gita, chant du Bienheureux qui est la partie centrale du poème épique en 18 chapitres Mahabharata, considéré comme l’un des écrits fondamentaux de l'hindouisme, et qu'il s'est remémorés quelques instants après l'essai atomique Trinity (nom de code de l’essai de la première bombe atomique de l’Histoire) du 16 juillet 1945. Que raconte Oppeinhemer (©photos V. D.), film selon moi intéressant mais en deçà de mes attentes ? Nolan, de par ses ambitions filmiques (auteur tant de films astucieux déjouant la narration classique, de Memento à Dunkerque (2017) à mes yeux son meilleur opus jusqu’à présent malgré un final bien lourdingue de grosse cavalerie des troupes britanniques arrivant par les airs, en passant par Insomnia, que de grosses productions sophistiquées, froides et conceptuelles à la morgue quelque peu gênante, Dark Knight, Inception, Interstellar et autres Tenet), voit tellement grand qu’on aimerait enfin qu’il signe un jour un film majeur indiscutable qui puisse le faire définitivement entrer dans la cour des grands, ce dont il rêve visiblement et ostensiblement : malgré la grève persistante des scénaristes et des acteurs dans la Cité des Anges, son film à gros budget (100 millions de dollars) de « superauteur d'Hollywood » a bénéficié d’une campagne publicitaire, tout à sa gloire, des plus massives.

Le vrai Robert Oppenheimer (1904, New York - 1967, Princeton (New Jersey, États-Unis))

Tiré du roman American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird et Martin J. Sherwin, publié en 2005 et lauréat du prix Pulitzer, son film s’offre à nous comme une biographie de Robert Oppenheimer, dit Oppie pour son entourage. Christopher Nolan, que l’on sait grand défenseur de l’art cinématographique aux côtés de Spielberg, Tarantino et autres Scorsese (on lui en sait gré d’ailleurs) et que l’on avait quitté en 2020 avec Tenet, a tourné, pour la première fois à l’écran, des scènes composées d’un mélange d’images 65 mm IMAX® et de photographies analogiques en noir et blanc. Son douzième long métrage focalise sur Oppenheimer, un physicien reconnu faisant partie de l’élite scientifique, aux allures de « privé » avec son chapeau, qu’il porte beau (il avait la classe, c’était un grand séducteur auprès de la gent féminine), se retrouvant engagé par les États-Unis, via le lieutenant général Leslie Richard Groves (Matt Damon), pour mener à terme un projet scientifique visant à révolutionner l’histoire de l’humanité, avec en ligne de mire un événement traumatique pour le XXe siècle, la création, sur fond de fission et de fusion nucléaires, de la bombe atomique dans la ville fantôme créée de toutes pièces qu’était Los Alamos, cité perdue dans le désert du Nouveau-Mexique. Entre réflexion et action, cœur et technique (on a sans cesse en tête devant ce long-métrage qui, en convoquant dès son entame Prométhée, le « transmetteur du feu », annonce la couleur (« Niels Bohr était Dieu et Oppie était son prophète », entend-on notamment de la bouche de Steven Weinberg commentant les travaux d'Oppenheimer en mécanique quantique), la fameuse maxime de Rabelais, « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »), on plonge, ni plus ni moins, dans l’univers explosif et bouillonnant de cet homme complexe, attachant (son génie est une évidence, ce qui n’exclue pas ses maladresses lors des travaux pratiques en labo par exemple !) et égoïste, patriote et passif tourmenté solitaire – « La physique m'est plus nécessaire que des amis » - se complaisant quelque peu à s’afficher en tant que martyr, sauveur et destructeur, qui a mis en jeu la vie du monde entier pour, nous dit-on, mieux le sauver.

Murphy et Nolan sur le tournage du film « Oppenheimer », 2023

Oppenheimer, malgré des qualités indéniables, dont celle de ne pas tomber dans l’hagiographie officielle, est tout de même un film boursouflé de partout. Comme d’habitude avec Nolan ces derniers temps, à quelques exceptions près : le minimaliste, inspiré et inspirant, Dunkerque, faisant éprouver subtilement la guerre comme bataille sensorielle. Avec toujours cette impression qu’il se croit, si l’on veut être un tantinet méchant, plus grand qu’il n’est. De la musique partout, des nappes sonores montantes tour à tour élégiaques et inquiétantes, ce coup-ci ce n’est pas l’incontournable Hans Zimmer aux manettes, son compositeur fétiche, mais un jeune compositeur suédois talentueux, Ludwig Göransson, qui avait déjà œuvré sur le kaléidoscopique Tenet. Craint-il que ses plans ne tiennent pas la route sans accompagnement musical se voulant envoûtant ? On dirait qu’il imite le dernier Terrence Malick, mais en moins creux tout de même, saturant non-stop ses films-pensums récents aux belles images de pub de musique planante. Oppenheimer ? C’est très alambiqué, bien bavard, pas toujours compréhensible, enfin tout de même, avec sa linéarité narrative plutôt classique proposée, ça l'est nettement plus que Tenet auquel je n’avais rien compris.

La bombe H en préparation, « Oppenheimer »

Bizarrement, guère ici d’empathie envers le peuple japonais, à quelques exceptions près (attention spoiler, cf. le visage féminin abîmé en gros plan comme brûlé et partant en lambeaux puis le cadavre noirci de cendres s’agrippant aux jambes de ce visionnaire aux pieds d’argile qu’était Oppenheimer, devant un auditoire fanatisé), à savoir les bombes atomiques puissamment meurtrières - entre 103 000 et 220 000 morts - sur Nagasaki et Hiroshima, les 6 et 9 août 1945, avec les nombreuses conséquences que l’on connaît, les maladies longue durée et les répercussions mutantes sur le long terme pour les civils. Étrangement également, la question de la vengeance des Ricains, sous l'égide du va-t-en-guerre Harry S. Truman se prenant pour John Wayne (il accusera même le physicien de génie on ne peut plus névrosé, oscillant perpétuellement entre le bien et le mal, de n’être qu’un pleurnichard), par rapport à l’attaque de Pearl Harbor n’est jamais évoquée. Euh, que je sache, sans être historien, le bombardement d'Hiroshima est la réponse des Américains, grandement humiliés, à l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais le 7 décembre 1941, date marquant officiellement leur entrée en guerre. Or, ici, on dit juste que cette bombe H était faite pour mettre fin au conflit (au sein de la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Pacifique entre Yankees et Nippons), jugé bien trop meurtrier (éviter trop de pertes américaines avec une invasion lancée in situ et faire en sorte que cette guerre se termine au plus tôt), c'est un peu court, je trouve, comme exposé (historique) des faits.

Biopic qui tombe à pic

Cillian Murphy, né en 1976 à Douglas (Irlande), est Robert Oppenheimer

C’est long (180 minutes) et pénible, pas loin d’être une purge – il n’est pas rare qu’on regarde sa montre. J’avoue que, par contre, ce film, brassant large (et certainement un peu trop, il aurait gagné à être plus resserré), bénéficie d’au moins trois atouts qui font sa force : l’acteur principal de 47 ans Cillian Murphy jouant Oppenheimer, vu entre autres précédemment chez Nolan ou Ken Loach (Le Vent se lève, Palme d’or à Cannes en 2006) et rendu célèbre par la série télé britannique à grand succès, Peaky Blinders (2013-2022), a vraiment, avec ses faux-airs de David Bowie et ses yeux bleu acier perçants souvent perdus, la tête de l’emploi : entre attraction et répulsion, triomphe et tragédie, il aimante - grande présence à l’écran. De toute évidence, ce comédien chevronné est vraiment habité par son personnage trouble, parfois même des plus effrayants du fait de ses ambiguïtés (déchiré entre ses remords et son statut de « bon soldat » pour servir au mieux, avec son invention dantesque, les intérêts américains), et semblant constamment au bord du précipice (on pense aussi à Christopher Walken en le regardant) – « Je me souviens très bien du premier effet produit par Cillian sur l’équipe en arrivant sur le tournage, précise Christopher Nolan pour Batman Begins (2005) dans lequel il avait confié le rôle de l’Épouvantail, un psychologue corrompu instable d'un asile psychiatrique, à Murphy, il créait une tension dont je n’avais jamais été témoin, il faisait très peur » -, Cillian Murphy semblant littéralement fusionner, comme s’il partageait quelques atomes crochus, avec ce type décrit comme « immature émotionnellement, obsédé par ses visions d’un univers caché », l’acteur ajoutant sur ce génie dépassé façon le Dr Frankenstein par ses propres innovations (au fait, qui est responsable du monstre engendré par cette violence technique titanesque déployée ? Lui-même seulement ou bien toute la société ? Et ce pouvoir qu’offre la bombe est-il utilisé pour le bien ou le mal ?), dans un magazine M récent (#618, supplément du Monde, juillet 2023, p. 33) : « Est-il fou ? Animé par une profonde haine du régime nazi, entre autres parce qu’il était juif ? Était-il enthousiaste à l’idée d’élaborer l’arme atomique ou, au contraire, terrifié ? Était-il un homme aux idées progressistes ou n’était-il animé que par le désir de devenir un héros américain ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Il m’apparaît impossible de circonscrire un tel individu. Plus je le connais, moins je le connais. »

Autre atout de taille et non des moindres, à l’heure où le conflit russo-ukrainien actuel s’éternise avec un Poutine belliciste jouant sans vergogne, de temps à autre, sur la menace nucléaire, on peut dire que ce film arrive à point nommé afin d’interroger une nouvelle fois cette question de l’arsenal nucléaire, que l’on croyait, un peu trop naïvement d’ailleurs, reléguée au temps de la guerre froide. Dans le Aujourd’hui en France n°7909 (19 juillet 2023, p. 22-23), le réalisateur britannique Nolan notait, non sans raison : « Je connaissais Oppenheimer depuis plusieurs années, en fait depuis mon enfance. Il y avait une chanson dans les années 1980, Russians, de Sting, traitant des tensions de la guerre froide et dont les paroles faisaient explicitement référence à Oppenheimer et à son "jouet dangereux". » Ajoutant également avec perspicacité lorsque l’interviewer l’interpelle sur cette fameuse menace nucléaire qui obsède son héros et qui a fait son retour depuis quelque temps : « Il y a quelques années, quand j’ai commencé à écrire sur ce sujet, j’ai eu une conversation avec un de mes fils adolescent, il m’a demandé si c’était un sujet qui intéressait les gens, s’ils avaient encore peur des armes nucléaires. Je lui ai répondu que c’était peut-être justement une bonne raison pour faire ce film. Malheureusement, deux ans plus tard, il ne me pose plus la question… »

Oppenheimer dans Los Alamos, une zone reculée du Nouveau-Mexique

Troisième point positif, le contexte historique, avec les divergences idéologiques et les tensions à l’international, me semble bien balayé. Franchement, dans ce biopic déstructuré au récit fractal suivant trois lignes temporelles, de l’ascension d’Oppenheimer de Cambridge à Los Alamos entre les années 1920-1940 à son audition pour le maintien de son habilitation de sécurité en 1954 suivie par les confirmations de cette même audition par Lewis Strauss, conservateur enragé, en 1959, ce qui est pas mal traité, c’est, aux States, l'envie pressante d'avoir en main cette arme absolue avant qu'Hitler et les nazis ne s'en emparent (alerte rouge : une course contre la montre est engagée avec l’Allemagne, Oppie savait parfaitement que les nazis avaient démarré leur programme trois ans plus tôt), la crainte des Soviets en possible embuscade (même si Staline semble fermer les yeux sur ce coup-là, en tout cas ne pas désapprouver), l’intrusion du communisme et des militants de gauche dans les campus américains, avec Marx pour mentor (« La propriété, c’est le vol », phrase provenant de Proudhon entendue d'ailleurs récemment mais avec plus de panache dans le dernier Indiana Jones), ainsi que l’empreinte du maccarthysme (Oppenheimer, opposé ultérieurement au développement d'armes thermonucléaires, agace le gouvernement US), avec un FBI traquant implacablement sur le sol américain, dans ces années-là, les Rouges ou supposés comme tels ; le cinéaste engagé Chaplin, pour ses sympathies communistes présumées, en fera, entre autres, les frais.

Un gros film

Grosso modo, Oppenheimer, c’est un GROS film, avec de GROS acteurs itou itou (une distribution de folie notamment au niveau masculin : aux côtés de Cillian Murphy, on y trouve Matt Damon, Robert Downey Jr, Josh Harnett, Casey Affleck, Kenneth Branagh, Matthew Modine, Gary Oldman, Tom Conti et Jason Clarke). Mais, contrairement à son costume d’apparat (ses effets de manche voulant en mettre plein la vue), ce n’est pas selon moi un... grand film : le réalisateur britannique Nolan, qui officie depuis un bon bout de temps à Hollywood, se rêverait démiurge à la Kubrick, quelques plans d'abstraction pas trop mal foutus (enfin, on est loin du trip hallucinogène final de 2001 et de l’expérimental Kenneth Anger !), mais il n’est souvent qu’un bon artisan de l’esbroufe visuelle.

« Les trois sphinx de Bikini », 1947, huile sur toile (40.6 x 51.4 cm), Salvador Dalí, Morohashi Museum of Modern Art, Fukushima (Japon)

Et même le champignon atomique, Christopher Nolan ne sait pas en faire quelque chose de véritablement grandiose à l'écran, un je-ne-sais-quoi qui dépasserait l’entendement, ou de la beauté du sublime mortifère ; il aurait dû mieux regarder le Docteur Folamour (1964) cartoonesque et cynique de Kubrick, dont l’humour noir n’est plus à démontrer, et certaines toiles tardives de Salvador Dalí où l'extravagant surréaliste, influencé notamment dans les années 50 par les théories atomiques, crée alors une imagerie corpusculaire aboutissant à une mystique nucléaire dont il expliquera les éléments lors d’une tournée aux États-Unis, dans laquelle il fait une fixation très intéressante sur l'explosante-fixe des atomes et des neutrons ; d'ailleurs, dans ce long long-métrage grandiloquent et ampoulé signé Nolan, question révolution, il y a un parallèle assez facile, voire scolaire, entre l'innovation scientifique disruptive de la relativité et de la mécanique quantique, héritières d'Einstein croisé vieux à plusieurs reprises, comme sorti tout droit du musée Grévin ou de chez Michou, dans cette production amphigourique (nul doute que Nolan, s'estimant visiblement important, se voit comme un Oppenheimer du cinoche), et les toiles cubistes et tarabiscotées de Picasso ; en musique, Stravinsky, auteur du célèbre Oiseau de feu (1910), est également nommé. Comme si ce dernier (Pablo), si grand soit-il, était le seul à avoir bouleversé au XXe siècle le champ des arts plastiques (ce qui est le cas en effet avec le cubisme qui, en multipliant les points de vue sur un même objet analysé en combinant le tout en une seule image, a absolument révolutionné le regard) - et Duchamp, pour autant, c'est du pipeau ? Face au Picasso somme toute « classique » (au fond, entièrement peintre), le plasticien du pas de côté Marcel Duchamp, l’iconoclaste auteur des ready-made et du Grand Verre, est, me semble-t-il, une bombe bien plus redoutable pour interroger le statut de l'art et le sortir de sa zone de confort (la vie de galerie et de musée).

« Docteur Folamour » (« Dr. Strangelove », 1964), comédie noire de Stanley Kubrick

Pareillement, jamais Marie Curie (1867-1934), cette Polonaise née Maria Skłodowska naturalisée française bien connue pour ses recherches autour du radium, du polonium et de la structure de l’atome, n'est évoquée pour la radioactivité. Bizarre, mais au fond, pas tant que ça, tant les femmes ici ne semblent être que les faire-valoir des hommes (même si, de temps en temps, Kitty titille son mari Oppie pour qu’il se montre plus mordant), répondant sagement à leur bon vouloir (aussi bien en maîtresse qu’en épouse), comptant comme pour du beurre et tout juste bonnes à « rentrer les draps ».

« Oppenheimer » à l’affiche, ici à l’UGC Ciné Cité Les Halles à Paris, juillet 2023

Alors oui, assurément, quasiment de tous les plans, l'acteur irlandais Cillian Murphy (campant admirablement le physicien Oppenheimer), beau gosse aux yeux clairs mouillés sur-jouant le tourmenté et cochant toutes les cases de la panoplie de l’oscarisable - envoyez les violons - avec culpabilité, rédemption, image de l'homme à femmes et vieillissement prématuré à la clé (c’est très bien fait, comme on dit), a de fortes chances pour décrocher l’Oscar du Meilleur acteur. Tant mieux pour lui. Pour autant, ce film prétentieux, vendu comme une bombe (filmique) à grands renforts de marketing et de couverture médiatique, n’est, par moments, qu’un pétard mouillé, seules quelques étincelles le sortant, à de trop rares instants, de sa léthargie filmique pépère (cf. le procédé classique de l'alternance dans le récit entre noir et blanc et couleurs), on est tout compte fait hélas très loin du feu d’artifice annoncé, du 3 sur 5 pour moi.

Pour autant, à défaut d’être la bombe cinémato-graphique attendue et souhaitée, celle qui resterait dans les annales du septième art, Oppenheimer relève tout de même, au sein du marasme cinématographique actuel, alternant Barbie insignifiante servant les intérêts commerciaux de Mattel, firme toute-puissante cadenassant tout regard singulier sur SA poupée bimbo girly à l’instar des ayants droit de Hergé via la société de Moulinsart avec Tintin, et comédies populaires hexagonales poussives et vulgaires, d’une certaine ambition artistique et intellectuelle qu’on ne peut que saluer. Autre bémol, sans être extraordinaire, sachez que ce longuet Oppenheimer, à la démonstration technique certes efficace malgré quelques nébuleuses équations, vous prendra tout de même trois heures de votre temps social ; à dire vrai, Nolan est le genre de réalisateur auto-satisfait auquel on aurait envie de dire – Mais coupe bon sang ! Ne tombe pas autant amoureux de tes plans, pense, avant de servir ton ego de grand bâtisseur de mondes fictifs à satisfaire, au plaisir du spectateur.

Oppeinhemer (2023 – 3H00), États-Unis. Couleur. De Christopher Nolan. Avec Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett. En salle depuis le 19 juillet 2023.