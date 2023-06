Ouverture officielle du Rova d’Antananarivo pour le lundi 19 juin

Le Rova d'Antananarivo, également connu sous le nom de Palais de la Reine, est un site historique emblématique situé dans la capitale de Madagascar. Niché au sommet de la colline d'Analamanga, le Rova se dresse majestueusement, offrant une vue imprenable sur la ville environnante.

Le Rova est un symbole de l'histoire et de la culture malgaches. Il a été construit au début du XVIIe siècle et a servi de résidence royale à la famille royale merina pendant de nombreux siècles. C'était le centre du pouvoir et de la gouvernance pour le royaume merina, qui a joué un rôle important dans l'unification de Madagascar au XIXe siècle.

L'architecture du Rova est un mélange unique de styles européens et malgaches. Les bâtiments sont caractérisés par des toits pointus et des matériaux traditionnels tels que le bois et la pierre. Le plus célèbre d'entre eux est le Palais de la Reine, qui a été reconstruit après un incendie en 1995. Il abrite maintenant un musée qui expose des objets royaux, des artefacts historiques et des œuvres d'art traditionnelles.

En plus du Palais de la Reine, le Rova comprend également d'autres structures fascinantes telles que le Manjakamiadana, un ancien palais royal avec une grande importance culturelle et historique. Les visiteurs peuvent explorer les différentes salles et découvrir les trésors culturels du passé de Madagascar.

En déambulant dans les jardins bien entretenus du Rova, les visiteurs peuvent ressentir l'atmosphère solennelle et mystérieuse qui imprègne cet endroit. Les panoramas panoramiques depuis la colline offrent une vue imprenable sur Antananarivo, avec ses maisons colorées et ses rues animées.

Le Rova d'Antananarivo est bien plus qu'un simple monument historique. C'est un témoignage vivant de l'histoire fascinante de Madagascar et un lieu de fierté nationale pour les Malgaches. Il attire des visiteurs du monde entier qui viennent découvrir l'histoire, la culture et l'architecture uniques de l'île.

Le Rova d’Antananarivo devrait bientôt être accessible aux visiteurs. L’ouverture au public de ce site historique est prévue se faire dans le cadre de la semaine du tourisme si l’on en croit le ministère du Tourisme. Le ministère évoque la date du lundi 19 juin pour cette ouverture officielle.

Contacté mercredi, Francis Razafiarison, directeur général de la Culture, invite à se référer “à la publication du ministère”. “Il y a déjà une date fixée par le ministère”, soutient-il au téléphone. « Les détails sur les prix d’entrée et les portails d’entrée et de sortie seront annoncés ce jour-là », précise-t-il par ailleurs.

Que vous soyez un amateur d'histoire, un passionné de culture ou simplement curieux de découvrir de nouveaux horizons, le Rova d'Antananarivo est un incontournable lors de votre visite à Madagascar. Laissez-vous transporter à travers les siècles et plongez dans le riche patrimoine de cette nation insulaire extraordinaire en explorant ce joyau architectural exceptionnel.