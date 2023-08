Paimpol 2023 : des chants de marins, mais pas seulement

Pour cause de Covid, le « Festival du Chant de Marin » (FCM) n’a pas pu se tenir en 2021. C’est donc avec un immense plaisir que les inconditionnels de cet évènement atypique vont, au terme de 4 ans d’une dure abstinence, retrouver sur les quais de Paimpol leurs groupes favoris ainsi que de très nombreux invités prestigieux. Une 15e édition placée sous le signe des « Escales italiennes »...

Comme lors des précédentes éditions, le Festival du Chant de Marin (en breton Gouel Kan ar Vartoloded) accueillera durant 3 jours – les 4, 5 et 6 août – des dizaines de milliers d’amoureux des musiques de tradition maritime, non seulement issues du patrimoine des régions côtières françaises, mais également de nombreux autres pays riverains des mers du globe. L’occasion de vivre, dans un cadre magnifié par la présence de dizaines de vieux gréements, à l’unisson des groupes de chants de marins venus partager avec le public leur passion pour la riche histoire musicale des gens de mer. L’occasion également de (re)découvrir des artistes de renom venus d’horizons très variés faire apprécier leur talent dans des genres très divers.

Comme à chaque édition, l’ambiance de fête sera déjà palpable dès le jeudi (le 3 août) avec l’arrivée, très attendue dans les bassins, des vieux gréements avec leurs coques en bois et leurs mâtures entoilées à l’ancienne. 200 bateaux de toutes tailles seront présents cette année encore, venus principalement de différents ports de France, d’Espagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas, pour le plus grand plaisir des esthètes et des photographes. Parmi eux, outre les bisquines, les frégates, les cotres et les dundees habitués de l’évènement, une dizaine de bateaux historiques de plus de 30 m dont les goélettes Marité (45 m) et Pascual Flores, sans oublier le Nao Victoria, réplique du navire de Magellan.

Pourquoi un festival dédié aux musiques de tradition maritime est-il né à Paimpol ? Tout simplement parce que cet hommage à la vie austère et aux rudes métiers des gens de mer est apparu en 1989 comme une évidence aux habitants de cette attachante ville portuaire. Quel meilleur témoin de l’histoire de cette magnifique côte du Goëlo, si souvent endeuillée naguère par les naufrages des goélettes « islandaises » que le port de Paimpol ? Ce lieu est en effet emblématique de l’harassante et périlleuse pêche à la morue sur les bancs d’Islande* ainsi que des angoisses des proches restés à terre. Une aventure humaine parfaitement décrite naguère par le romancier et officier de marine Pierre Loti dans son célèbre roman Pêcheurs d’Islande.

Longtemps centrée sur son objet initial – le « chant de marin » –, la programmation musicale du festival a, depuis plusieurs éditions, été élargie par les organisateurs à des formations sans rapport direct avec la tradition maritime. Un choix délibéré, destiné à faire venir sur le site paimpolais un public peu familier des musiques et des chants de marins – français et étrangers – qui restent au cœur de l’événement. Le pari a été gagné : le FCM de Paimpol est, au fil du temps, devenu un rendez-vous incontournable de la scène bretonne et, édition après édition, a vu sans cesse croitre le nombre des festivaliers. À tel point qu’aujourd’hui, l’événement est attendu non seulement par les Français amoureux de la mer et des traditions régionales, mais également par de nombreux étrangers, tombés sous le charme de ce cadre portuaire et de cette programmation diverse et colorée.

Pour cette édition 2019, le Festival paimpolais restera fidèle à son sous-titre : Musiques des mers du monde (Sonerezhioù Morioù ar Bed). Outre les groupes bretons habitués des lieux, de nombreux artistes britanniques, irlandais, néerlandais, polonais, et même américains, viendront en effet interpréter des musiques et des chants puisés dans leur propre patrimoine maritime. Au programme : des chants à haler, à hisser, à nager (ramer), à virer qui rythmaient autrefois le dur et ingrat travail de bord de la marine à voile, que ce soit sur les bateaux de pêche, les navires de guerre ou les grands clippers commerciaux qui sillonnaient les océans. L’on pourra également entendre les complaintes inspirées aux matelots et à leurs épouses par l’éloignement et la rudesse de leurs conditions de vie, ainsi que les musiques de détente, le plus souvent des mazurkas, des passe-pieds et des polkas.

Du côté des têtes d’affiche de cette édition 2023, outre quelques grands noms de la scène bretonne, les festivaliers pourront entendre des artistes aux talents très différents, et pour la majorité d’entre eux de renommée internationale : le Suisse Stephan Eicher, la Malienne Oumou Sangaré, la Belge Selah Sue, les Français Orange Blossom et Mes souliers sont rouges, l’Américaine Alela Diane, les Bretons Matmatah et Denez Prigent (Denez Teknoz), la Mexicaine Lila Downs, pour n’en citer que quelques-uns. Nul doute qu’il y aura beaucoup d’ambiance aux abords de la grande scène !

Une grande scène, dédiée au regretté shantyman Stan Hugill, qui ne sera pas isolée : deux autres scènes, un cabaret, une taverne et le pont d’une goélette néerlandaise complèteront le dispositif entre 14 heures et 2 heures du matin. Sans compter les prestations des artistes en déambulation sur les quais dès 10 h 30 et, de manière spontanée, à bord de bateaux ancrés dans le port. Ou bien encore les conférences et les contes au programme à bord du Marité ainsi que des expositions.

De la musique, des moules-frites, des galettes-saucisse, des harengs fumés, des maquereaux marinés, du muscadet, de la bière et du cidre, mais aussi des rires, de l’émotion, des animations pour les enfants, il y aura tout cela cette année encore sur les quais de Paimpol. Avec à la clé une formidable ambiance, festive et chaleureuse, pour tous, petits et grands, soit à l’écoute des musiciens, soit sous une forme participative à l’occasion des festoú noz donnés chaque jour. Et cela pour 33 euros la journée (4 euros pour les 6 à 14 ans) ou 66 euros le forfait trois jours (8 euros pour les 6 à 14 ans).

Des prix d’ami pour de la musique à gogo, à consommer sans modération à l’écoute des artistes invités, qu’il s’agisse des noms réputés évoqués plus haut ou d’artistes comme Emel (Tunisie), Marina Satti (Grèce), Les gabiers d’artimon, Strand Hugg, The Silver Darlings (GB), Banana Boat (Pologne), Sasiedzi (Pologne), The Wareham Whalers (GB), Hooks & Crookes (Irlande), Za Horyzontem (Hongrie), London Sea Shanties Collective (GB), Cent Z’escales, The Exmouth Shanty Men (GB), Brise Glace (USA), Pyrates ! (GB), Les Marins d’Iroise, Kanerien Trozoul, pour ne citer que ceux-là, sans oublier bien sûr le groupe local, Les souillés de fond de cale, présent sur les scènes de Paimpol depuis… 1991.

Degemer mat e Gouel Kan ar Vartoloded ! (Bienvenue au Festival du Chant de Marin !)

* Deux symboles forts, présents sur la commune voisine de Paimpol, Ploubazlanec, rappellent, l’un, l’attente angoissante des femmes de marins, l’autre, le lourd tribut payé aux conditions de mer.

La Croix des veuves est érigée sur un promontoire face à la mer. Elle est composée d’une Trinité et d’une Pietà au sommet d’un fût de granit gravé d’inscriptions latines tirées de la Vulgate. C’est sur cette falaise que les femmes des marins guettaient les flots en attendant le retour des goélettes parties pour l’Islande lorsque les bateaux tardaient à rentrer au port en fin de campagne. Initialement nommé Kroaz Pell (croix lointaine), cet émouvant monument a été rebaptisé par Pierre Loti.

Le second, encore plus émouvant, prend la forme d’un impressionnant Mur des Disparus dans le cimetière de Ploubazlanec. Alignées côte à côte en forme d’hommage muet, des dizaines de plaques commémoratives portent gravés dans le granit ou le marbre les noms des 120 goélettes et des 2000 marins de Paimpol et des environs qui ont laissé leur vie dans les eaux glacées des bancs de pêche d’Islande.

Pour en savoir plus : site officiel du Festival du Chant de Marin

The Exmouth Shanty Men (GB)

Une vue du port en 2019

Reinier Sijpkens (NL)

Les Gourganes (35)

L’étoile du Roy en 2019

Détail du Earl of Pembroke (2017)

Unstuimig Schuim (NL)