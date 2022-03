« Par le bout du nez » Berléand & Duléry en grandiloquence présidentielle contrariée

De François-Xavier Demaison à Antoine Duléry se substituent deux mandatures successives à la présidence de la République aussi percutantes sur le public que différenciées sur la qualité d’(im)posture du candidat.

Si l’un s’autorisait une expression sans cesse extravertie, le second relèverait davantage du comportement bipolaire passant par des phases de souffrance intériorisée pour mieux s’éclater dans l’outrance exacerbée l’instant suivant.

Néanmoins, l’un et l’autre seraient nécessairement recadrés à (leur) tour de rôle par François Berléand qui se ferait manifestement un malin plaisir de les rudoyer pour tenter de les extraire du malencontreux sort psychosomatique que le stress, de ne pas parvenir à se hisser à la hauteur de la fonction suprême pourtant ardemment briguée, aurait rattrapé au tournant de leur discours d’investiture respectif à quelques instants de le déclamer.

Si donc Duléry a succédé à Demaison dans le rôle du prétendant suprême, c’est parce que l’histoire ne cesse de bégayer à l’instar de leurs avatars pareillement élus et alors que la plupart des postulants tellement imbus de leur ambition se lanceraient dans une course où, non seulement, ils seraient mal préparés mais pour laquelle, sans doute, ils n’auraient pas initialement la carrure nécessaire.

C’est alors qu’il faudrait décompenser et remonter la genèse de leurs motivations et autres lacunes ayant précédé à l’accession de cette plus haute marche de l’Etat.

Cependant, la démarche introspective pourrait entraîner le duo palliatif à revisiter au forceps les concepts freudiens liés à la généalogie forcément traumatisante et cela dans une fébrilité tapageuse dont il sera bien difficile a posteriori de discerner qui du « Tic » ou du « Toc » devrait, de fait, avoir le dernier mot pour en extraire le remède rhétorique urgemment recherché afin de valider définitivement l’élection.

Tout cela pour en rire bien sûr mais, néanmoins, la psychanalyse n’étant pas une science exacte, il y aurait intérêt à ce que ce soit un éminent spécialiste non seulement des troubles du langage qui prenne en charge bienveillante le vainqueur mais surtout quelqu’un de suffisamment roué et au moins aussi grimacier pour réussir à faire croire à cet impétrant qu’après quelques exercices laborieux de reprise de confiance en soi, il fût réellement devenu apte à psalmodier ce fameux discours d’intronisation républicaine.

Un régal comportemental grandiloquent où tout rapprochement avec des personnalités connues serait nécessairement factice puisqu' improbable, n’est-ce pas !

Au demeurant de cet entretien thérapeutique Psychiatre - Président, il ne resterait plus qu’à payer cash les honoraires :

Ce serait très simple ! C’est mille euros pour une heure de consultation avec en prime un bonus d’une demi-heure pour le spectacle tout compris.

C’est drôle de bout en bout… du nez évidemment !…

Et, ainsi, comme lors d’un rdv « psy » dans la « vraie vie », les spectateurs en auraient pour leurs sous… tout au moins pour se divertir « par procuration »... électorale bien entendu.



PAR LE BOUT DU NEZ - **.. Theothea.com - de Matthieu Delaporte & Alexandre de la Patellière - mise en scène Bernard Murat - avec François Berleand & Antoine Duléry - Théâtre Libre