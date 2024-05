Patrick Bruel, on s’était dit rendez-vous dans quarante ans...

« Qu'est-ce que j'ai fais de ces années ?

J'ai pas flotté tranquille sur l'eau,

Je n'ai pas nagé le vent dans le dos.

Dernière ligne droite, la rue Soufflot »

Le chanteur Patrick Bruel fête ses 65 ans ce mardi 14 mai 2024. J'écris chanteur pour préciser auteur compositeur interprète, car c'est son activité principale, mais il est aussi acteur, comme souvent dans le métier, et ses deux carrières se sont développées à peu près en même temps, parallèlement, avec plus ou moins de succès. Bruel est son nom de scène, car dans le civil, il était Maurice Benguigui à sa naissance, ce qui n'avait pas échappé à Jean-Marie Le Pen qui en parlait à propos de la " prochaine fournée " . Bruel, il a trouvé ce nom parce qu'il adorait Jacques Brel. Depuis 1982, le chanteur a sorti vingt-cinq albums et trente singles.



Bruel, c'est le mec sympa. Enfin, je ne le connais pas, mais il apparaît comme un mec sympa, toujours le cœur sur la main, et même dans les films, il est souvent le genre d'homme qui prend tout pour lui, qui contrôle la situation, qui veut le bien de l'autre, qui gagne aussi bien sa vie... Figure d'autorité très lisse et sympa. Ça peut être trompeur dans ses rôles. Ah c'est sûr, je préfère nettement le Patrick Bruel acteur au Patrick Bruel chanteur, même si je ne doute pas un instant qu'il est d'abord chanteur (au point d'avoir engendré une véritable bruelmania dans les années 1990, heureusement, qui semble s'être étiolée de nos jours). Il m'excusera (de ce qui va suivre) mais sa chanson "Casser la voix" est absolument infernale. Elle casse aussi les oreilles pour ne pas dire autre chose (sinon, j'aime bien les autres).



C'est en 1978 que Patrick Bruel a commencé sa carrière cinématographique avec Alexandre Arcady. Cinéma et théâtre avant la scène et le studio d'enregistrement pour chanter. Et puis en 1984, il y a quarante ans, il a crevé l'écran... enfin, non, les hauts-parleurs avec sa chanson "Marre de cette nana-là". Sa carrière de star était ainsi lancée. Ah mais si, l'écran aussi. La même année, c'était aussi sa participation dans le film "P.R.O.F.S." de Patrick Schulmann (sorti le 18 septembre 1985) : Patrick Bruel est le prof de français, Fabrice Luchini le prof d'arts plastiques, Laurent Gamelon le prof de gym, Christophe Bourseiller le documentaliste, Guy Montagné le prof de maths, Isabelle Mergault la prof de sci-nat, etc. 1989, nouvelle étape chansons et cinéma. Chansons : de nouveaux tubes ("Alors regarde", "Place des grands hommes", etc.), et au cinéma, des films marquants (ou remarqués au moins) : "L'Union sacrée" d'Alexandre Arcady (sorti le 15 mars 1989) avec Richard Berry, Bruno Cremer, Marthe Villalonga et Claude Brasseur, et "Force majeure" de Pierre Jolivet (sorti le 5 avril 1989) avec François Cluzet et Kristin Scott Thomas.



Et la star a pu s'éclater dans ses deux passions, au point d'avoir une Victoire de la musique 1992 (et douze autres nominations) ainsi qu'une nomination au César du meilleur acteur pour "Le Prénom", un excellent film d'Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte (sorti le 25 avril 2012), adaptation d'une pièce de théâtre, avec Charles Berling, Guillaume de Tonquédec, Valérie Benguigui, Françoise Fabian et Judith El Zein.



Oui, je le préfère en acteur parce qu'il assure toujours avec ses rôles. Il a une présence incontestable, il a ce qu'on appelle du charisme. Il est avocat, médecin réputé, cadre supérieur (« qui tente de manipuler tout le monde avec l’espièglerie et l’arrogance de celui à qui rien ne résiste, en apparence… » selon le compte-rendu bien léché d'une médiathèque, celle de Montceau-les-Mines), joueur de poker endetté...



Citons notamment les films suivants : "Le Jaguar" de Francis Veber (sorti le 9 octobre 1996) avec Jean Reno, Roland Blanche, François Perrot, Edgar Givry, etc., "L'ivresse du pouvoir" de Claude Chabrol (sorti le 22 février 2006) avec Isabelle Huppert, François Berléand, Marilyne Canto, Jean-François Balmer, Robin Renucci, Pierre Vernier, Roger Dumas, etc., "Le code à changé" de Danièle Thompson (sorti le 18 février 2009) avec Karin Viard, Marina Foïs, Dany Boon, Emmanuelle Seigner, Patrick Chesnais, Pierre Arditi, Laurent Stocker, etc., et "Les yeux jaunes des crocodiles" de Cécile Telerman (sorti le 9 avril 2014), adapté d'un roman de Katherine Pancol, avec Emmanuelle Béart, Julie Depardieu, Alice Isaaz, Édith Scob et Jacques Weber.



Je retiendrai en option deux films qui ont été récemment rediffusés par la télévision TNT et qui sortent un peu de l'ordinaire bruélien. "Le Secret" de Claude Miller (sorti le 3 octobre 2007) avec Cécile de France, Ludivine Sagnier, Julie Depardieu et Mathieu Amalric : Patrick Bruel est un lutteur juif sous l'Occupation nazie et sa femme s'est laissé arrêter (et déporter et assassiner) avec son fils par les nazis par désespoir amoureux (son mari Bruel en aime une autre). "Villa Caprice" de Bernard Stora (sorti le 2 juin 2021) avec Niels Arestrup, Irène Jacob, Laurent Stocker et Eva Darlan : Patrick Bruel est un grand patron du CAC40 bien puant qui a été incarcéré par un juge zélé et son avocat (Niels Arestup), très célèbre, réussit à l'en sortir (l'un des derniers rôles du succulent Michel Bouquet, celui du père agonisant de l'avocat, il avait 93 ans au tournage).



J'ajoute aussi la participation de Patrick Bruel à l'excellente série télévisée "Fais pas ci, fais pas ça" (dans deux épisodes) où il joue non pas son propre rôle mais le rôle de son propre sosie... qui joue au poker. Un rôle qui montre un évident sens de l'autodérision. Et effectivement, dans la vie réelle, Patrick Bruel est un grand joueur de poker, qui a gagné plus d'un million et demi d'euros de gains cumulés lors de tournois, bien classé dans les championnats internationaux depuis 1998. Il est même un des quatre associés du site Winamax. On ne s'étonne donc pas qu'il soit un joueur de poker dans "Le Jaguar".



Pour l'anecdote, énonçons enfin qu'Élie Semoun est son cousin au second degré (arrière-grands-parents communs). Mais revenons quand même à son cœur de métier, la chanson, dont voici les principaux "tubes" qui l'ont fait connaître et qui en ont fait une véritable "star" !...





1. "Marre de cette nana-là" (1984)













2. "Comment ça va pour vous ?" (1985)













3. "Casser la voix" (1989)













4. "J'te l'dis quand même" (1989)













5. "Alors regarde" (1989)













6. "Place des grands hommes" (1989)













7. "Combien de murs..." (1994)







Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (12 mai 2024)

http://www.rakotoarison.eu





