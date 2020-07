Paul Valéry, poète d’État de la République française

Merci pour le rappel de ce bon homme.

Le déclinisme valérien laisse à désirer toutefois : il ne tenait pas compte du foisonnement des humains. Rien qu’entre le jour de sa naissance et celui de sa mort, l’humanité prit 3 milliards d’individus, sous le coup de l’industrialisme, pour le meilleur prospère et pour le pire écologique et esthétique. De plus, il y a une illusion rétrospective, quant à la culture passée : nous en avons récolté les fruits, alors que si 5% de l’humanité était instruite, c’était beaucoup dans tous les millénaires d’antan. C’est très compliqué.

Aujourd’hui, il y a certes des revendications égalitaristes dans le domaine de la connaissance, parfaitement stupides voire lourdes. Et pourtant, cela n’interdit pas à des esprits de croître et fructifier, sinon qu’ils sont saisis et parfois discrédités dans la cacophonie des intelligences moyennes pourtant plus instruites qu’au passé. Bref, aujourd’hui, s’il est plus facile de croître et fructifier par l’esprit quand on aime, il est beaucoup plus difficile de briller.

Albert Camus, dans le Malentendu, parlait de « l’ordre métaphysique dans lequel on n’est jamais reconnu ».