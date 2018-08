Pauline Lafont, déveine dans les Cévennes

Bonjour, Sylvain

Une évocation de Pauline Laffont qui me touche : cette jeune femme avait une forme de candeur lumineuse qui est très bien rendue dans « L’été en pente douce » où elle est formidable de naturel. Merci à vous.

Un mot sur l’Île aux Nattes que j’ai découverte il y a une douzaine d’années par l’intermédiaire d’amis qui ont adopté une très attachante petite fille malgache et qui ont fait de nombreux séjours dans le pays. Libre à vous de qualifier ce lieu du cliché usé jusqu’à la corde d’« île paradisiaque ». Un avis que je ne partage pas : cette île est tellement « paradisiaque » que l’on trouve des milliers d’endroits du même type sur la planète, tous caractérisés par une langue de sable blanc, des cocotiers et une eau turquoise. Tout cela témoigne d’une grande banalité. Personnellement, je connais des grèves et des plages infiniment plus « paradisiaques » dans leur écrin de montagnes ou de chaos rocheux du sud de l’Espagne à la Norvège.