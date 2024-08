Paysages enchanteurs, sur le motif

Si l'on remonte le fil du temps la peinture des paysages nait avec le siècle d'or hollandais au travers de Johaness Vermeer qui décrit sa ville natale Delft sillonnée de canaux. A la fin du XIXème siècle un nouveau courant créatif cherche à saisir l'ambiance, la lumière et le frémissement des couleurs : Dans le jardin luxuriant de Giverny pour Claude Monet, à Saint-Rémy de Provence pour Vincent Van Gogh là où son génie atteint sa pleine maturité, dans les forêts bretonnes pour Maurice Denis

Chacun d'entre eux à leur manière nous ont permis d’accéder à des univers réels ou imaginaires à caractère mélodieux. Nos choix iconographiques volontairement limités nous conduisent vers quelques tableaux à la beauté solaire, là où les clairs obscurs révèlent les couleurs, les matières et les bruissements d'un univers poétique dans les élans d'oeuvres surprenantes.

Vermeer et la vue de Delft ( vers 1660)

C'est l'unique paysage qu'il ait peint, mais c'est une oeuvre majeure qui de par son caractère instantané n'a rien perdu de sa modernité intemporelle.On y observe un aspect de cette ville hollandaise au bord de l'eau, avec ses murs de brique et ses toits irréguliers ; la surface de l'eau du port y est agitée de quelques vagues causées par des nuages clairs et sombres qui défilent à vive allure, créant un motif d'ombre et de lumière sur les maisons. Aucun artiste avant lui n'a su composer un tel effet pictural. Les nuages sombres révèlent l'immensité du ciel, les zones ensoleillés et obscures du paysage urbain baigné au premier plan d'un ocre jaune et regroupent quelques personnages au petit matin. Le regard de Vermeer source d'émerveillement, transfigure le temps par le miracle de la lumière.

Le génie de Van Gogh atteint sa pleine maturité à Saint-Rémy de Provence de par la vitalité hors du commun qu'il déploie au cours de cette courte période.

Pour ce protestant convaincu, ancien évangéliste, la présence du divin dans la nature est une évidence. Ici, il se recueille devant le sacré des lieux et l'étrange clarté qui luit dans les ténèbres. Il est attiré dans ce cadre de bouleversement créatif par l'éclat du ciel. Dans « La nuit étoilée sur le Rhône, 1888.. » les lumières artificielles du bord du fleuve se mêlent à celles du firmament. Les éclairages publics se reflètent sur l'eau, alors que les étoiles piquées en mosaïques dans le ciel y scintillent en myriades de petits soleils. A cet instant, la trame de son œuvre ne se déroule plus sur terre, mais, la tête dans les étoiles, il tente d'exprimer en images sa quête d'infini. En cherchant une projection totale de lui-même dans se toiles, il donne un sens à sa courte vie « J'ai une lucidité terrible par moments, lorsque la nature est si belle de ces jours-ci et alors je ne me sens plus et le tableau me vient comme dans un rêve. » dit-il dans une lettre à son frère Théo.

Dans les bois sacrés bretons pour Maurice Denis

C'est à Perros-Guirrec dans une maison louée à la suite de son mariage, qu'il s'inspire d'une forêt voisine, « le Bois d'Amour ». Il y peint plusieurs toiles peuplées de troncs d'arbres élancés habités par des personnages féminins aux lignes harmonieuses dans une simplification des formes. On retrouve dans « Les Muses, 1893 » le thème d'un poème de Rimbaud, A la Musique, dont voici une strophe :

Je ne dis pas un mot : je regarde toujours

La chair de leurs cous blancs brodés de mèches folles :

Je suis, sous le corsage et les frêles atours,

Le dos divin après la courbe des épaules

Musique de vie, clair obscur et couleurs harmonieuses si bien retranscrits dans ce travail artistique du courant des Nabis qui ont restitué à la surface du tableau une planéité sans artifices, au tournant du XXème siècle.

Claude Monet et son jardin enchanté à Giverny.

Dans cette propriété acquise en 1890, il peut se consacrer à ses deux passions, la peinture en plein air et le jardinage. En choisissant le paysage comme sujet et non plus comme objet, il nous fait partager sa passion pour un univers de calme et de beauté où il puise inspiration et réconfort. Dans « Le Jardin de l'artiste à Giverny, 1900 » il crée une palette végétale, travaille la variété des tons, l'harmonie chromatique et la dissolution de l'espace dans ce lieu fait de partères de fleurs et d'arbres fruitiers. C'est une véritable fête des yeux qu'il nous offre au travers des rayonnements de ce jardin luxuriant. Avec ses volets verts et sa façade rose la maison se confond avec le premier plan fleuri et arboré sur une surface devenue plane. Cette composition ouvre la voie à ses recherches sur les Nymphéas qui vont l'occuper pendant de longues années, dans lesquelles les formes se désintègrent pour devenir pure vibration lumineuse.

S'il fallait donner un fil conducteur reliant ces quelques paysages enchanteurs peints sur le motif, ce serait la surprise et l'émerveillement qui surviennent à les regarder. Cela demande simplement une ouverture d'esprit, une curiosité parce que « chaque expérience de beauté nous restitue chaque fois la fraicheur du matin du monde. » Francois Cheng, Cinq méditations sur la beauté.

Eliane JACQUOT