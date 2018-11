Petit pays (de Gaël Faye) ou Retour à l’impasse

Livre remarquable où la vie du héros, l’histoire de sa famille mélange souvenirs vécus ou quelquefois imaginés, et celle du pays sont étroitement imbriquées. Moments d’innocence et de bonheur en dehors du temps. Moments d’affrontements et de ruptures rattrapés par le temps.

Dans la bande des cinq, Armand, enfant d’un couple tutsi, est le seul noir. Les quatre autres sont métis, mais tous sont de milieux privilégiés, fréquentent l’école française. Ils vivent dans le même quartier où ils ont une antre-refuge dans un vieux combi abandonné et font les mêmes bêtises que les enfants de leur âge, onze-douze ans. Peu conscients des drames qui bouleversent le Rwanda voisin, le Burundi et, bientôt, l’impasse et la bande des cinq, eux-mêmes entraînés dans ce conflit ethnique.

A travers l’histoire de Ga(bri)el, partiellement autobiographique, Gaël Faye montre comment les événements politiques, auxquels il n’est pas possible d’échapper, vont d’abord faire éclater sa famille, puis la détruire physiquement. Il ne doit probablement sa survie qu’à un exil de précaution, organisé par son père. Il garde, malgré tous les malheurs de cette vie détruite, la nostalgie de son enfance, des sons, des couleurs, des images, des parfums de l’impasse. Et des livres qu'une vieille voisine lui a fait découvrir et qui l'ont ouvert au monde.