Peut-on être encore poète en France

Autre chapitre du procès en apostasie de la France matérialiste athée, autre chapitre de la décivilisation occidentale : la poésie. On rappelle que les grecs avaient 2 muses de la poésie, ce qui montre le poids qui lui était donnée. La France, mère des "armes des lettres et des lois", sans exclusivité aucune et de concert avec le reste du monde européen s'est efforcée tout le long de son histoire de participer cette autre voie de l'interrogation de l'être avec la mystique et la philosophie. L'irruption et le développement cancéreux du matérialisme, des ingénieurs, banquiers, technocrates, courtiers, informaticiens, comptables, caissiers étouffe de plus en plus l'espace réservé aux poètes. La poésie, merde quoi qu'est-ce que j'en ai à foutre ! Beaudelaire a eu son procès (le "taisez-vous" républicain) mais maintenant on a fait des progrès : le garde chiourme est le citoyen dernier homme. Le dernier homme ne pouvant pas aimer autre-chose que lui-même : la poésie lui devient étrangère, incompréhensible, indécente. On écrit plus ceci à destination des étrangers que des français. Rien ne peut plus subsister en France aujourd'hui que du bavardage insignifiant et plus ou moins "sympa". Après l'apostasie religieuse qui la coupe du divin, la France fait une apostasie culturelle. Un poète devra bientôt envoyer son CV avec la liste de ses publications qu'un juriste aura pris soin d'examiner. La France n'est plus dans la France comme Rome n'est plus dans Rome. Il n'y a plus que l'éloge funèbre qui soit à la hauteur d'un abaissement volontaire de cet ampleur.

« Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres » (Ps 141.3)

Le poème que voici vise à pointer l'étonnance facilité qu'a le français de tomber dans la calomnie. La calomnie ordinaire "pour le fun".

Or la colomnie comme la diffamations sont des choses très graves. Le pape comme les autorités juives le disent. Jusqu'au début du XXème, celui qui calomniait d'exposait à la mort par duel (l'ordalie). Depuis qu'il n'y a plus d'autorité spirituelle tous les démons sont lâchés dans la nature avec une a-moralité stupéfiante.

On a une certaine méfiance envers l'homme qui occupe aujourd.'hui le siège de Saint-Pierre mais quand ce qu'il dit est confirmé par une autre source qui lui est extérieure, on peut lui donner crédit :

"Mensonge et calomnie vont de pair parce qu’ils ont besoin l’un de l’autre pour aller de l’avant. Et sans aucun doute, a ajouté le Pape « là où il y a calomnie, il y a Satan, précisément lui » (15 avril 2013). De là à penser avec François que la calomnie "détruit l'oeuvre de Dieu, laissons à Dieu le soin d'en juger par lui-même).

La colomnie du dernier homme qui cligne de l'oeil et à qui on ne la fait pas est-elle motivée par la haine ? Bof ! La jalousie plutôt ou le désoeuvrement. La haine est un sentiment trop fatiguant pour le dernier homme post-moderne. Laissons-le déjà soulever son verre au café du commerce.

Dans un cours du 22 août 2018, le Rav Dynovysz rappelle que la médisance ou calomnie était punie de mort en Israël (explorateurs) ou d'amende de 100 pièces d'argent (calomnier sa femme). Dans la 'France d'avant", calomnier signifiait le duel. Comme d'hab, la France post moderne s'en fout.

Pour le Rav Dynovisz, le fautes commises avec la bouches sont "des milliards (sic) de fois plus graves que celles commises avec le bras", que la médisance ou la calomnie sont pires qu'un assassinat. Calomnier quelqu'un en public pour la tradition juive signifie "perdre ce monde et l'éternité. L'âme n'est pas ressucitée, on a pas de "guilgoul" et l'âme est "directement détruite".

Il ne nous appartient naturellement pas de juger de la véracité ou non des paroles d'un rabbin qui a des années d'étude de textes incompréhensibles. Le principe d'une autorité (autoritas) est qu'elle est crue sur parole.Nous sentons et exprimons simplement avec un certain effroi la transgression manifeste qu'il y a à calomnier des poètes.

Pour ne pas tomber dans ce que nous dénonçons, nous anonymisons nos textes.

Puisse ce texte instruire certains et passer déjà la modération d'AgoraVox. Ces paroles seront-elles entendues avec plaisir ? Au temps où le législateur se décide enfin à essayer d'enrayer les effets du harcellement dans l'espace public (soyons bien certains qu'il doit y avoir aussi de la calomnie dans ce "sport"), peut-être ne sera-t-il pas totalement inutile.

Rappelons si nécessaire que si la calomnie est vile et méprisable, la légitime défense ne l'est pas, bien qu'un poète ait vraiment bien autre-chose à faire. Si le français se bornait à ne pas nuire, ce serait déjà beaucoup.