Phallus et Clitoris, entre angoisses de castration = envies de pénis (Viabilités psychanalytiques en perspective 7)

En psychanalyse, il est dit que le Phallus grand P, n'est pas le pénis petit p. Le Phallus n'appartient pas plus à l'homme qu'à la femme : le Phallus est par contre un fantasme propre à l'homme autant que la femme. Pour l'homme, sur le mode d'une angoisse de castration. Pour la femme, sur le mode d'une envie de pénis (tant réel dans l'accouplement, qu'imaginaire dans le fantasme).



Tout ceci est crû, dit crûment, et peut choquer ou mettre mal à l'aise en conséquence. Tant pis pour la psychanalyse. Mais il faut savoir que c'est inconscient. Inconscient. Donc, quand vous y pensez comme là à lecture, ce n'est pas inconscient. De plus, en dehors des transsexuels, des fous et des vrais torturés, aucun homme ne projette une castration. De même, en dehors des transsexuelles et des folles, aucune femme ne projette d'avoir un pénis. Du moins, en dehors de certaines circonstances plus ou moins créatives ou délurées comme il nous en arrive parfois à tous, quelle que soit le domaine … qu'importe.



En tout cas, le Phallus grand P tel que fantasmé par les hommes et les femmes (surtout quand ils sont féministes, à s'en flageller les mœurs) … ce Phallus n'existe pas, ou du moins autant que Dieu. Maintenant, quid d'un Clitoris grand C ?



Réflexions.

La déesse Baubo, selon René Magritte.

Que de théories sur le désir féminin



Bien des théories ont été émises, sur l'inconscient féminin, à commencer par ladite envie de pénis, selon Sigmund Freud. Mais Freud, sous le coup d'autres psychanalystes – notamment féminines – douta lui-même de sa théorie. Néanmoins pourquoi pas ? Par exemple, cette envie de pénis explique assez bien les caniches de mamies, les petites reines de beauté américaines eut égard à leur mère, ou encore une incitation psychique à l'autisme – l'enfant biologiquement affaibli dans l'ordre des dispositions autistiques, étant alors plus facilement sujet à l'autisme, du fait que sa mère le fantasme inconsciemment comme son Phallus. Autant de substituts féminins.



Pour autant, intéressons-nous à d'autres théories.



Parmi les plus récentes, l'envie de ventre, selon Gayatri Chakravorty Spivak, qui parle d'une voracité féminine en French theoricist, référant dans l'imaginaire masculin aux gueules arrondies monstrueuses – le fameux vagina dentata, ou vagin à dents, dont un certain préservatif féminin « anti-violeurs » aurait repris le concept, on ne sait trop si c'est réel ou par fantaisie (d'autant plus qu'il faut contradictoirement « vouloir être violée » pour ainsi infliger des dégâts : c'est tordu) … mais tout ceci n'était là que pour faire suer les hommes.

Car l'envie de ventre en question chez Gayatri Chakravorty Spivak, voudrait supplanter l'envie de pénis en question chez Sigmund Freud, dans les termes d'une oralité quasi-mystique, comme la déesse grecque Baubo.

Or, ce que n'a pas compris Gayatri Chakravorty Spivak, c'est qu'elle faisait régresser l'envie d'enfant au stade archaïque de l'ogrerie, exactement dans les termes où l'on parle aujourd'hui de « droit à l'enfant » (PMA, GPA, etc.) plutôt que de droits de l'enfant. (Au-delà, cette envie de ventre n'est pas à confondre à l'envie du potentiel procréateur utérin – grossesse, enfantement – par certains qui en sont privés, c'est-à-dire des hommes et des femmes infécondes).



Avant l'ère post-moderne, la fameuse Françoise Dolto en France, rédigea un ouvrage intitulé Sexualité féminine, expliquant en substance que la sexualité féminine – le désir féminin – était insituable, ce qui s'appelle insituable. Cette insituabilité expliquerait autant les généralisations abusives misogynes (« quand elle dit non c'est oui », « souvent femme varie ») alors qu'une femme peut être résolue dans la démarche (« non c'est non », « ce que femme veut Dieu le veut ») : les généralisateurs prendraient en fait leur ressenti d'insituabilité du désir, pour le tout de la volonté féminine, ce qui est évidemment une erreur.

Au fond, le désir féminin n'est pas plus situable qu'est contrôlable une érection, or il arrive des érections gênantes et impromptues (de même qu'une femme peut avoir honte d'avoir éprouvé du plaisir lors d'un viol, il arrive étonnamment que des hommes bandent quand on les viole – cela arrive, tout comme les violences conjugales de femmes envers leurs conjoints ).

L'insituabilité du désir féminin selon Françoise Dolto, explique partiellement aussi la sensibilité féminine à l'égard des mots, et l'imaginaire sexuel moins direct des femmes en général, tout en pouvant parler « de cul » avec bien plus de crudité qu'un homme, et sans ambiguïté morale, contrairement aux hommes (on ne se lassera jamais de l'éternel malentendu entre les sexes … se sentiraient-ils d'autres genres, tels que lesbiens, gays ou trans ! … bon an mal an, un transsexuel n'est pas une femme, mais se sent femme, et réciproquement une transsexuelle n'est pas un homme, mais se sent homme : il y a un surdéterminisme biologique sur le psychologique, engendrant les malaises psychologiques, en plus des observabilités sexuelles).

À la fin, l'insituabilité du désir féminin selon François Dolto, ne contredit pas l'idée d'une envie de pénis pas plus que de Phallus : elle expliquerait même que bien des femmes ne puissent se résoudre à l'envisager, leur désir jouant de réversibilité situationnelle. Après tout : le Phallus lui-même est insituable, et on ne consent à le situer sur un pénis qu'en certaines occasions. D'ailleurs, l'insituabilité du désir féminin peut s'exprimer en forme d'aversion misandre de flasquerie dégoûtante (tout comme il y avait la crainte d'un vagin à dents inversement – c'est-à-dire d'une mère archaïque dévoreuse, – il y a là le refoulement du père archaïque) sans perdre de son intérêt Phallique, au contraire ! C'est même à ce point, que démarrent nombre de luttes contre une putative et éternelle phallocratie (inconsciemment).

Avant Françoise Dolto encore, Mélanie Klein contestait l'idée d'une envie de pénis, notamment à travers sa reconceptualisation psychanalytique de l'envie, dans Envie et gratitude. C'est que Mélanie Klein voyait l'envie du nourrisson, s'exprimer pour : le sein de la mère. Garçon ou fille, il y a là une envie de tétine si l'on veut, certes corroborée par les réflexes psychomoteurs naturels, c'est-à-dire l'instinctivité héréditaire du petit humain, au plan éthologique (biologie comportementale). Nous restons des animaux.

Ainsi, tout au plus selon Mélanie Klein, si envie du pénis il y a, c'est inhérent à une frustration du nourrisson jusqu'à la psychose, déplaçant ultérieurement le plaisir lié au sein nourricier, vers le pénis. Mais remarquez alors que ça n'est pas une question de sexe, puisque cela pourrait – en plus des dispositions biologiques – expliquer certaines formes d'attraits homosexuels, ou nymphomaniaques pour les femmes . (On parle bien d'inconscient : le parallélisme de l'homosexualité masculine avec la nymphomanie ne tient pas autrement en tant que tel … tout comme, du reste, tous les parallélismes avec la crudité des notions psychanalytiques, malaisantes voire répugnantes pour le commun.)

Seulement voilà : s'il est tout à fait envisageable le télescopage de l'envie du sein, avec l'envie du pénis, il n'en reste pas moins que le ressort psychodynamique n'est pas du tout le même : pour ce qui est de l'envie du sein, il s'agit de la biologie pour ainsi dire, doublée des fantasmes primitifs en termes de satisfaction et de frustration, allant de l'équilibre psychique aux différentes postures paranoïdes-agressives et schizoïdes-dépressives du bébé avant la formation de l'ego. L'envie du pénis, elle, survient après la formation de l'ego, et n'est finalement que la formulation féminine de l'angoisse de castration masculine (angoisse de castration masculine, qui peut tourner para-psychotiquement à l'envie d'avoir un vagin, comme c'est le cas inconscient du malaise conscient des transsexuels : il n'y a rien à moraliser ni condamner, il n'y a qu'à décrire les mécanismes profonds de personnes tout à fait dignes dans leur citoyenneté).



Bon. C'est très compliqué. C'est très compliqué, et cela mobilise tant de directions et d'esprit de légèreté – en ce qui passe généralement pour des sujets lourds, durs et graves – afin de ne pas le prendre en grippe ni en faire une maladie …





Phallus/pénis ... et Clitoris !



C'est Marie Bonaparte, avec sa biologie du clitoris, qui avait cru devoir faire douter Sigmund Freud, quant à sa théorie de l'envie de pénis (qui, répétons-le, n'est que l'angoisse de castration féminine au plan inconscient, rien d'atroce sinon, et puis on peut bien en vouloir). Marie Bonaparte la première en effet, avec judicieusement remarqué qu'il n'y a pas de femme vaginale, mais que toutes les femmes sont clitoridiennes, et que certaines dispositions biologiques ainsi, disposaient hélas à la frigidité – hélas en termes de jouissance. Il y avait à partir de là, de quoi faire douter de l'envie de pénis, et pourtant il n'y a pas de raison.

Toutefois, l'idée de Marie Bonaparte est excellente, en ce qu'elle attire logiquement l'attention sur le clitoris, à se demander s'il n'y a pas de Clitoris grand C (auquel elle aurait été particulièrement sensible, pour sa joie) comme il y a un Phallus grand P, c'est-à-dire un Clitoris ni féminin ni masculin, à la fois féminin et masculin, et féminin et masculin, dans nos démarches psychodynamiques, exactement comme le Phallus correspond à un fantasme de toute-jouissance et de toute-puissance, mais où le Clitoris correspondrait tout précisément – comme en fantastique « point G » – à la Chose, de son enveloppe fantomatique et fantasmatique, jusqu'au Khaos des Anciens Grecs (Béance sans Bord) ou Anima Mundi des Latins (le Monde en tant que Sphère dont la Circonférence est Partout et le Centre Nulle Part) … sachant alors, qu'on tient le pivot entre les théories psychanalytiques freudienne et jungienne : le Clitoris comme archétype du Soi.

En tout cas, d'un point de vue freudien, la femme comme l'homme se ressentent alors de leur totalité, jusqu'au sentiment océanique cher à Romain Rolland dont parla Freud et depuis lequel bifurqua Jung en archétypie,



Qu'est-ce à dire ?





Le Clitoris en général



L'angoisse de castration féminine (envie de pénis) prend chez les femmes la dimension d'une autocastration, d'une autosuppression involontaire – notamment dans les cultures monothéistes, sans surprise, qui ne disposent pas de mystères féminins.

« L'essentiel » est manifestement projeté sur, justement, « le manifesté » (à savoir le pénis) et ne peut que l'être, en tant que manifesté … en effet, à ce titre, ce n'est pas l'entre-position d'un moule de clitoris géant par un obscur artiste contemporain en place publique parisienne ou ailleurs, qui y changera quelque chose … ou plutôt son gigantisme n'est que le tragique témoin de « l'inessentiel » « infestant », il veut nommer le clitoris. Cet « inessentiel » « infestant » ne l'est certes, que d'être enfoui et caché, « possible » « uniquement » à travers les mystères féminins (voile d'Isis) … comment s'étonner, que les premiers médecins prirent l'hystérie pour une maladie féminine (alors qu'il y a des hommes hystériques comme il y a des femmes phalliques), à se la représenter comme une bête parcourant le corps de l'intérieur ?

On refuse de le voir, tant qu'on a un souci avec son propre Traumatisme de la naissance (Otto Rank) et ce, d'autant plus que ce traumatisme est lui-même relayé à l'angoisse de castration/envie de pénis plus tard (au pire, au filtre psychotique ou para-psychotique de l'envie du sein, dans les premières années nourricières). L'Antéforme (Medhi Belhaj Kacem) se déploie ainsi, à partir du « point Générateur », jusqu'aux « Couffins du cosmos ».



L'abîme « inessentiel » « infestant » du Clitoris, on l'a compris, est tout aussi nodal que le Phallus : il est crucial, jusqu'à la crucifixion symbolique, suite à laquelle peut s'expérimenter l'Être entier, l'Existence pure. Pour toute personne, homme ou femme, c'est un rêve archétypique de Grande Mère, de Déesse Mère. Elle est ultime, in fine, inutile de chercher à l'usurper, on ne ferait que la redoubler perversement. Mais la virilité ne lui appartient pas pourtant : elle la traverse, sans immanence ni transcendance pourtant, entre immanence et transcendance, car il n'y a qu'Elle, pour être transcendante dans son immanence/immanente dans sa transcendance.



Reste que tout ceci semblera bien abstrait et farfelu, au commun. Parlons-lui, maintenant. Qu'est-ce que le Clitoris grand C, apporte à la compréhension commune ?





Le Clitoris au quotidien



Le Clitoris diffuse et aspire de façon intime comme environnementale, faisant disparaître – véritable crainte de mourir, être-vers-la-mort dirait Martin Heidegger, – autant que servant de refuge – véritable citadelle symbolique, massive comme les chaînes de montagne dans les vallées, les cols et les caps desquelles on s'éperd.

Le Clitoris est le principe par lequel on prend soin de soi, comme en auto-maternement, mais aussi auto-paternement ! (Car l'Anima Mundi fonctionne aussi en tant qu'Axis Mundi.)

Le Clitoris rend innocent autant qu'inquiet, mignon autant que soucieux, mais par cela même le Clitoris mal senti suscite les pires nervosités, angoisses et réactivités agressives. On l'observe particulièrement à l’œuvre dans les mouvements matriarchistes entre les féminismes et autres transgenrismes : hostiles de fond, doux comme des mères (or les cultures à tendance matriarcales sont les plus offensives ).



À cause de l'angoisse de castration/envie du pénis (l'homme aussi, peut avoir envie de pénis, quand il craint de ne pas « en avoir une assez grosse » !) … à cause d'une telle angoisse, l'homme est défiant, mais la femme éprouve des difficultés à se défier, car sa proximité avec le Clitoris et son éloignement du pénis dans la recherche du Phallus (inverse de la proximité masculine avec le Phallus et son éloignement du vagin dans la recherche du Clitoris).

C'est qu'avec la femme, tout commence intimement, et cette intimation occasionne un besoin d'extimité jusqu'à l'estime – suscitant entre femmes les fameuses jalousies. Dans cette démarche, son manque de défiance envers le père peut, déçu, susciter une ire envers l'homme, projetée sur l'homme (évidemment accentué en cas de syndrome de Wendy, et si le père faisait un syndrome de Peter Pan). C'est une complexion homosexualisante en termes de complexe d'Électre, où l'amour de la mère engendre une défense agressive par « sororité clitoridienne ».



Mais c'est là que la femme panique d'être sauvée sans raison particulière, dans une hainamoration de la figure du prince charmant (de celle que l'on observe dans les milieux ultra-féministes contre les vieux Disney). La psychodynamique se fait rejetante et rebelle, ce qu'Alfred Adler nommait à tort « protestation virile » : car il n'y a rien de plus sexué qu'une telle protestation alors ! bien qu'elle puisse être partagée par des hommes aussi, dans leur Clitoris mal géré. Ainsi, du père, on en veut et on en veut pas : on en a besoin comme support, mais on le hait identiquement pour cela comme entité. Les pères qui ont des filles ressentent tous cela dans le développement de leur enfant, sans se le formuler ainsi. Dans de tels moments, les femmes et les hommes au Clitoris mal géré, veulent du père mais en souffrent, s'en plaignent mais le retiennent …



… et on doit honorer les choses comme elles sont, de faire les hommes parfois stupides incompréhensifs face aux femmes, dans le cadre du malentendu entre les sexes – sans quoi ils deviendraient fous ainsi, mais ils le savent déjà face à leurs compagnes et épouses de longue durée ! ceci dit avec toute l'affection masculine possible pour les femmes.



C'est la misère autant que la bravoure féminines, que de parvenir à se positionner dans le tiraillement Clitoridien grand C … qui vaut tout autant pour les hommes, mais dans leur ordre d'expériences. Rien à voir.



Il n'y a pas de Clitoris petit c.