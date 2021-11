Philippe Noiret, l’élégance du géant

« Je ne pensais pas du tout faire du cinéma. Toute notre génération, je pense que tous… j’entends Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Jean-Paul Belmondo, tout ça… on a eu envie d’être comédiens à travers le cinéma, curieusement. Mais aucun d’entre nous, nous ne pensions faire du cinéma. Aucun. Pour nous, être acteur, c’était être dans une troupe ou ailleurs, et puis, jouer tous les soirs. Et si on gagnait notre vie comme ça, c’était très bien. Et alors, le cinéma est venu, plus ou moins tôt, plus ou moins tard selon les uns les autres, nous demander. » (Philippe Noiret, 2011).