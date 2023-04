Picasso et …nous !

@Clocel

C’est quoi, les critères d’une « maladie mentale » sinon un comportement déviant moralement et/ou socialement ?

Contrairement à ce qui se passe pour l’épilepsie qui n’st pas considérée comme une maladie mentale, mais comme un problème neurologique, on n’a jamais pu mettre en évidence un quelconque dysfonctionnement du cerveau pour expliquer les « troubles » des individus excentriques comme Dali, et si on ne considère pas Picasso comme un parano, un obsessionnel et un bipolaire, on comprend pourquoi il y a dans les rues autant de gens qui devraient être enfermés.

En tous cas, ni Dali ni Picasso n’ont été enfermés, que ce soit dans un asile pour cause de non-conformité aux conventions, ni dans une prison pour viols compulsionnels systématiques avec ses modèles.