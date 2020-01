« Piège pour Cendrillon » dédoublée dans l’amnésie de son alter ego... d’après Sébastien Japrisot

« Piège pour Cendrillon » engluée dans la toile d'une araignée très noire ...

C'est dans la salle intimiste en sous-sol du Théâtre Michel qu'a été repris '' Piège pour Cendrillon '', très remarqué au Festival Off d'Avignon en Juillet 2018. Le roman éponyme de Sébastien Japrisot - Grand prix de la Littérature policière 1963 - avait déjà donné prise à un film d'André Cayatte en 1965. C'est désormais sur scène que ce polar labyrinthique décrivant une machination diabolique, adapté par Aïda Asgharzadeh, nous fait frissonner durant 1 h 30.

PIEGE pour Cendrillon © Emilie Brouchon

Le décor dépouillé de Juliette Azzopardi est efficace, pratique et très symbolique. Une simple boiserie au papier peint terni et rougi comme calciné aux larges feuilles semblables à des flammes présente une béance en son milieu, trace d'un incendie qui a ravagé la maison cossue du bord de mer, mais surtout cette ample échancrure matérialise la mémoire fissurée de la survivante défigurée, au visage reconstruit à coups de greffes et de chirurgie esthétique, aux mains gantées pour cacher les brûlures.

Ce mur troué est comme une clé dans ce huis clos essentiellement féminin qui englobe tous les lieux du récit, toutes les résurgences qui jailliront au fur et à mesure des investigations que mènera la jeune victime devenue amnésique et qui tentera de détricoter les noeuds d'un puzzle alambiqué.

Michèle dite Mi va tenter de mener une enquête pour redécouvrir qui elle est avec l'aide de Jeanne Murneau, une gouvernante qui l'a en grande partie élevée. Celle-ci, austère femme vêtue de noir - ici vénéneuse Aurélie Boquien - va s'efforcer de réveiller cette mémoire en lambeaux en lui évoquant des scènes qu'elle a pu vivre autrefois.

PIEGE pour Cendrillon © Emilie Brouchon

Mais Michèle se rend compte que son passé a peut-être été plus lourd que celui qui lui est révélé d'autant plus que s'en mêle un avocat peu scrupuleux, amoureux transi ou manipulateur de service qui embrouille les cartes à souhait, incarné par un David Talbot assez désinvolte.

Quels étaient les rapports exacts entre Mi, c'est-à-dire en principe Elle, très riche héritière d'une tante à la tête d'une immense entreprise de chaussures, récemment décédée et Dominique, dite Do, fille de la femme de ménage de la famille et camarade d'enfance, disparue dans l'incendie.

Pourquoi a-t-elle signé sans réfléchir '' Dominique Loï '' et non '' Michèle Isola '' sur la fiche d'enregistrement lorsqu'elle s'est présentée à la réception d'un hôtel ? Serait-elle Do ? Mais alors pourquoi essaie-t-on de la faire passer pour Mi.

PIEGE pour Cendrillon © Emilie Brouchon

Mi/Do & Do/Mi telles des notes de musique interchangeables. Mi et Do deviennent les deux faces d'une même personne. Elle se dédouble repliée sur son intériorité, confrontée à elle-même, elle se sent abandonnée, les autres deviennent des ombres maléfiques. Telle Cendrillon qui a égaré son soulier de vair, elle perd pied.

Le spectateur est d'autant plus troublé que les scènes fondamentales sont rejouées en inversant les rôles, alternant ainsi les points de vue dans de nombreux flash-back qui orientent les souvenirs de l'héroïne, la Rousse ou la Brune ?

Dans la première partie, Mi, capricieuse peste égoïste est interprétée avec brio par une subjugante et sensuelle Alyzée Costes dans sa robe Vichy rose bonbon (costumes Pauline Yaoua-Zurini) et chaussée d'escarpins rouges, & Do par la piquante et malicieuse Nassima Benchicou qui rivalisera de perversité et de perfidie lorsqu'elle endossera la personnalité de Mi en seconde partie.

PIEGE pour Cendrillon © Emilie Brouchon

A deux, elles se mimétisent mutuellement dans une relation de dépendance attractive oscillant entre amitié, amour et haine, se passant de la même façon la main dans les cheveux ou riant de manière similaire et nous plongent dans le doute absolu.

Le spectateur jongle d'une hypothèse à l'autre, manipulé par cette quête éperdue d'une vérité qui se dérobe au fur et à mesure que les indices avancent mais sans emporter l'entière approbation.

Et si cette quête n'était qu'une terrible introspection ! La rescapée se regardant dans le miroir d'une lucidité coupable révélée par l'horreur des situations. Car ne serait-elle pas finalement l'instigatrice d'un crime ou tout au moins la complice d'une manigance ?

Dans cette pièce, tout est à double facettes : Les personnes qui entourent la victime, tantôt aimantes tantôt perverses, tantôt charmantes tantôt maîtres-chanteurs, tout fait double questionnement : Suis-je Do suis-je Mi, suis-je la riche suis-je la pauvre, suis-je victime suis-je coupable ? Ou les deux à la fois. L'incendie provoqué, est-ce un accident ou un assassinat volontaire ? Une chose appelle immédiatement son contraire, comme un écho dans un mouvement perpétuel de va-et-vient.

PIEGE pour Cendrillon © Theothea.com

Une musique anxiogène et lancinante avec des effets de lumières permettent d'installer une atmosphère inquiétante sous un climat froid, peut-être manque-t-il cependant un zeste de machiavélisme dans ce thriller à suspense mis en scène par Sébastien Azzopardi (directeur des Théâtres Michel & du Palais-Royal), alors que l'avocat joué de manière souvent légère retire un peu de souffre à ce duel cauchemardesque digne des « Diaboliques » de Clouzot sur le plan cinématographique.

Telle l'araignée qui tisse sa toile pour capturer ses proies, la rescapée du drame est prise au piège des rets gluants, à l’instar du spectateur qui se débat tout au long de la pièce dans ses fils de soie entremêlés. Une vraie pépite théâtrale complètement dichotomique, truffée de chausse-trappes !



Photos 1 à 4 © Emilie Brouchon

Photos 5 & 6 © Theothea.com



PIEGE pour Cendrillon - ***. Theothea.com - de Sébastien Japrisot - mise en scène Sébastien Azzopardi - avec Alyzée Costes, Nassima Benchicou, David Talbot & Aurélie Boquien - Théâtre Michel / Tournée prochaine